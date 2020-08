Interrupción infantil en vivo: “Quiero que atienda a su bebé, lo demás es secundario”

Una vez más, el teletrabajo y la conciliación familiar han vuelto a ser incompatibles ante las cámaras. En esta ocasión, la interrupción por parte de un menor durante una entrevista en directo ha tenido lugar este martes en el programa Al Rojo Vivo, de La Sexta, presentado estos días por María Llapart. La periodista conectaba con la investigadora Clara Prats para abordar el tema de los más de 200 brotes de covid-19 activos actualmente en España cuando, de pronto, una voz infantil y casi ininteligible se ha colado en el directo. El hijo de Prats, de dos años y medio, reclamaba la atención de su madre. “Perdón que tengo aquí una interrupción infantil”, se disculpaba la investigadora del grupo BIOCOM-SC, de la Universidad Politécnica de Cataluña.

“Genial, no tenemos ningún problema, es más, valoramos mucho lo que está haciendo: que pueda hablar, que pueda mirar a la pantalla, que se pueda acordar de los datos y que encima esté atendiendo a su criatura. Vamos, lo que viene siendo el teletrabajo que hemos padecido durante muchísimos meses. Es usted una crack. Se lo tengo que decir. Gracias por atendernos en esa situación”, le respondía Llapart en directo.

Prats ha intentado volver a la conversación con la periodista, pero el pequeño ha vuelto a demandar a su madre, a lo que Llapart ha respondido: “No quiero que se preocupe. Quiero que atienda a su bebé, que le dé la atención que merece, que no se preocupe porque todo lo demás es secundario. Vamos a tener el Skype abierto y si usted después puede, porque querer ya sé que quiere, continuamos y si no encontraremos otro momento porque vamos a estar aquí todo el verano y ese bebé necesita a su mamá. Así que no se preocupe”. “Perfecto. Yo creo que en cinco minutos apagamos el fuego y vuelvo a conectar enseguida”, ha dicho la investigadora antes de finalizar la videollamada.

El vídeo del momento ha saltado rápido a redes sociales como Twitter. Los usuarios han aplaudido la reacción de las dos mujeres ante una situación que cada vez es más frecuente.

Grandes Clara Prats y @MLlapartVarona “los hijos lo primero” cosas de la conciliación familiar y las conexiones en directo #coronavirusARV pic.twitter.com/qhsuIG61w3 — MASPITV (@TVMASPI) July 22, 2020 Repito lo que dije en directo al despedir a Clara: Detrás de una imagen que a algunos puede parecer entrañable o divertida hay un strés emocional, físico y mental indescriptible e incompatible con una vida saludable. Empresari@s, polític@s pongan en marcha medidas de conciliación https://t.co/iT2yjvudFZ — María Llapart Varona (@MLlapartVarona) July 22, 2020

Pasados unos minutos, Prats ha vuelto a conectarse para proseguir la entrevista, después de dejar a su hijo “viendo la tele”, como cuenta ella misma a Verne en conversación telefónica. “Ese ha sido y es el salvavidas de los padres y madres que teletrabajan, pero claro, con unas tremendas consecuencias para los niños”, lamenta la investigadora, que también tiene otro hijo de siete años. Prats teletrabaja por las tardes, cuando su marido regresa a casa y le hace el relevo para cuidar de los niños. “Pero también te pueden llamar de trabajo mientras que estás con ellos (los niños), como ha ocurrido en esta entrevista”, dice.

Para ella, detrás de esta anécdota televisiva existe un problema al que no se le está prestando la suficiente atención: “Siempre se habla de lo duro que es para los padres y madres teletrabajar y conciliar a la vez, y es cierto que es muy duro, pero ¿qué pasa con los niños? No se pueden cuidar solos, ni pasarse horas y horas delante de una pantalla, ni tampoco se merecen que estemos con ellos a medias porque somos incapaces de desconectar mentalmente o físicamente del trabajo. Vale que son tiempos difíciles y que hay que arrimar el hombro en el trabajo, pero no a cualquier precio y menos sacrificando a nuestros hijos”.

Como cuenta también en conversación telefónica la periodista María Llapart, se ha mostrado así de empática porque ella también tiene hijos. “No nos engañemos, la conciliación no existía antes de la pandemia, ni existe ahora”, dice Llapart. “Puede que se reduzca a la escena entrañable de un bebé interrumpiendo una entrevista, pero en lo que ha sucedido hoy en directo hay mucho estrés emocional, físico y mental de aquellos padres y madres que pretenden mantener sus trabajos y a sus hijos”, añade.

Para la periodista, esta pandemia “nos ha empujado a renunciar a nuestros hijos o a nuestros trabajos, porque sin leyes que aseguren la conciliación es imposible tener una vida saludable atendiendo a las dos cosas”. Aunque en su caso se considera “una afortunada”, sí cree que quienes más han renunciado a sus trabajos son las mujeres, “que suelen cobrar menos y ante una situación de desbordamiento como esta, se acaba sacrificando el miembro de la familia con el salario más bajo”.

Prats lo tiene claro: “sin reducciones de jornada no vamos a ningún lado, y tanto nosotros, padres y madres, como nuestros hijos, sufriremos las consecuencias”. “Empresarios y políticos, pónganse a trabajar en medidas de conciliación”, concluye Llapart.