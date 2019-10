Joker, el villano que se alimenta de nuestros peores miedos

El Joker de los 50 y 60, que se mofó del status quo de la generación de la posguerra. Luego de la Segunda Guerra Mundial y en un escenario de conflicto generacional entre quienes o tuvieron suficiente de combatir y obedecer órdenes o acabaron sintiéndose cómodos con los rigores y la filosofía militar… y sus hijos adolescentes, que en un país con una economía recuperada y vacantes de trabajo por llenar disfrutaron de independencia financiera suficiente para buscar independencia total de sus mayores.

Adelantándose a los X-Men de la competencia, las actitudes de los adolescentes fueron odiadas y temidas por los adultos, y en el reino del arte secuencial los miembros de la Comic Code Authority se lanzaron en una cruzada contra la, en su opinión, excesiva violenta en las viñetas. Debido a esto, los zumbadores de toques eléctricos y otros artilugios más propios de payasos de circo o de fiesta sustituyeron las armas de fuego en el arsenal del Joker. Y es que, si a algo temen adultos ávidos de demostraciones de respeto de parte de sus sucesores, es que su autoridad sea el objeto favorito de las burlas reales y metafóricas de un personaje de historieta.



Joker al que Jack Nicholson dio vida | Foto: especial

El Joker fue el primer villano protagonista de su propio cómic.

El Joker de los 70, que hace suyo el lema “una gran villanía implica una gran responsabilidad” haciendo eco de polémicos casos como el Watergate y el de la joven Patricia Hearst, quien luego de ser secuestrada por el Ejército Simbiótico de Liberación terminó secuestrando con ellos a una persona y haciendo bombas.

¿Una inocente que tuvo que hacer lo necesario para sobrevivir o alguien que debería hacerse responsable de sus decisiones y enfrentar las consecuencias de ellas? Nuestro payaso favorito afronta en los cómics de estos años una situación similar y, por ejemplo, en el primer número de The Joker, escapa de la cárcel para frustrar un robo por, a diferencia de Harvey Dent/Dos Caras, no haber sido invitado a participar. El Joker termina siendo el héroe al ocasionar el arresto de Dos Caras, pero es arrestado también.

El Joker de los 80, una década marcada por frustraciones, decepciones y fracasos, iniciando con el asesinato de John Lennon, siguiendo con la fallida negociación para liberar a 52 rehenes estadounidenses en Iran y con la invasión de Iraq a este país, y continuando -sin terminar- con la explosión del Challenger.

Al Joker ochentero lo que menos le importa es el dinero, las bromas o la responsabilidad; lo que más, actuar como terrorista personal de Batman y disparar a jóvenes desprevenidas (Bárbara Gordon/Batgirl en el cómic The Killing Joke), secuestrar a representantes de la autoridad (el comisionado Gordon, en el mismo cómic de Alan Moore) y a menores de edad (Jason Todd/Robin en Death in the Family), y detonar explosivos con consecuencias irreversibles como la muerte de una madre (la de Jason Todd) en presencia de su hijo, después de tundir a golpes a este último. ¿Y El Caballero Nocturno? Por obra de los escritores, tan inútil para impedir estos infortunios como si respirase en el mundo real. Es este último Joker el que Christopher Nolan escogió para llevar a la pantalla, interpretado por Heath Ledger.



Heath Ledger, actor australiano en su personaje de Joker | Foto: especial

El Joker de los 90, producto no de los cómics, sino de Batman: La serie animada y, más específicamente, del más exitoso de los personajes introducido por ésta: Harley Queen. La peor pesadilla de una feminista en la antesala del movimiento MeToo y la legislación de 1994 contra la violencia doméstica -acecho y agresión sexual de parte de una pareja sentimental- es sintetizada en la anti-romántica relación Joker-Harley, pues el primero abusa de ella física y psicológicamente: la golpea, se ríe a carcajada batiente y en su cara y toda vez que puede de lo que piensa, dice y hace la Dra. Queen, y la amenaza y pone en riego su vida toda vez que están juntos.

Prófugo de las terapias de salud mental



Jared Letto dio vida al personaje Joker en la cinta Suicide Squad | Foto: especial

Este villano ha evolucionado para adaptarse y ser un símbolo de los temores de la sociedad estadounidense desde su primera aparición en 1939.

Y es así como llegamos al Joker Modelo Siglo XXI, que en su manifestación primitiva -apenas vislumbrada por el Escuadrón Suicida en la fallida cinta- es un prófugo de las terapias de salud mental con choques eléctricos en la era del cuestionamiento sobre la posible medicación excesiva de drogas psicotrópicas.

Lo que convierte al Joker en uno de los más grandes villanos de los cómics es, según Smith, “su habilidad para ser impredecible -siempre cambiante- y su habilidad para asustar al público”. ¿Qué es lo que más nos angustia en esta década? Ya lo averiguamos con The Joker.



Joaquín Phoenix da vida a un Joker en una obra que ha sido dirigida por Todd Philips | Foto: especial