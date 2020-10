Joven celebra su cumpleaños en microbús y sorprende a todos

Ciudad de México.- Con cumbias a todo volúmen, un joven decidió festejar su cumpleaños en un microbús en movimiento.

En redes sociales circula un video inicialmente publicado en TikTok por el usuario ‘don_gardenio’, que muestra el momento que varias personas suben a un microbús y se dan una ‘vuelta’ por Paseo de la Reforma en la Ciudad de México.

Según información del usuario, cada año hace algo diferente y en esta ocasión decidió hacer un ‘microbús party’ algo parecido al famoso Partybus.

En el video se pueden ver varias personas escuchando música, bailando y brindando, mientras el microbús sigue en movimiento.

Hice mi fiesta de cumpleaños en un microbús. Siempre trato de hacer algo diferente y esta vez pensé: ¿por qué si existe un partybus, por qué no hacer un microbús party?... Renté uno y nos fuimos a dar la vuelta al Ángel mientras escuchábamos la playlist de cumbia de microbuseros en Spotify, la neta fue super chido porque hace años que no me subía a uno y se me hace algo con mucha mexicanidad y muy exótico. Por motivos de la pandemia se hizo con siete personas, pero el próximo año lo voy a hacer lleno de gente", explicó.