Joven conmueve al hacer una rifa para pagar el tratamiento de su madre

Argentina.- Un joven llamado Nicolás de 19 años de edad, conmovió a las redes sociales después de haber realizado una rifa para poder pagar el tratamiento de su mamá quien padece de una infección urinaria.

Según detalló el joven al medio Clarín, él reside con su madre María en Córdoba, Argentina y debido a la pandemia de coronavirus (Covid-19), la infección de su mamá no podía ser atendida en un hospital público.

Durante varios días, el cuadro de infección se tornó insostenible, tanto que empezó con delirios, por lo que tuvo que llevarla de emergencia a un hospital privado.

Sin embargo, uno de los hospitales no quiso atenderlo y tuvo que trasladarse a un Sanatorio, en donde recibió la atención, el problema es que los gastos por tres días que estuvo internada ascienden a $200.000 pesos, por lo que Nicolás decidió publicar un video en sus redes sociales y organizar una rifa a $100 el número para solventar el tratamiento médico.

En el primer lugar no me atendieron porque necesitaban un informe médico anterior. Yo les expliqué que era una emergencia, que necesitaba atención, pero no hubo forma de que nos atiendan. Rápido, con mi papá y mi hermano fuimos a otro hospital público. Allí un individuo me trató mal: recordó el tema del virus y me dijo que espere, que toque timbre. Que no le importaba mi problema, que toda la gente estaba igual. Yo pensé que mi mamá estaba teniendo un ACV. A este chico no le importó y fue muy agresivo. Entonces no me quedó opción que pagar la consulta y llevarla al Sanatorio Allende del Cerro de las Rosas", expresó el joven.