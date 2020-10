Joven fue asesinada mientras iba de camino a su casa después del trabajo

Puerto Rico.- Una mujer de 22 años fue asesinada por la noche del 6 de octubre frente a una panadería en el barrio La Pulga, Villalba, informa la Policía. La víctima fue identificada como Nashaly Cristina Torres Vargas, quien estaba iba a regresar a su casa tras terminar su turno.

La policía aún no ha logrado identificar el motivo para el asesinato, reporta El Nuevo Día.

En estos momentos estamos culminando la parte de trabajar la escena. Ella se encontraba frente a la panadería El Barrio. Hay múltiples casquillos en la escena . Al momento, no descartamos nada. Estamos culminando la investigación de la escena y lo que ocurrió aquí", declaró Joel González , capitán del Cuerpo de Investigación Preliminar de Ponce .

De igual manera han pedido a la población que se comuniquen para aportar cualquier dato que ayude a la investigación.

Según los informes de la policía, el cuerpo de la joven de 22 años se encontró al interior de un Toyota Corolla. Impactos de bala fueron encontrados tanto de lado como de frente.

Cuando me enteré de la situación yo pensaba que era una noticia de un tiroteo que hubo hace unas semanas. Pero cuando llamo al comisionado me dice que la escena fue horrible. Las detonaciones se comenzaron a escuchar desde mucho antes. El vehículo tiene más de 60 impactos de bala ”, manifestó el alcalde de Villalba, Luis Hernández Ortiz en una entrevista con Nuevo Día.

De igual manera, confirmó que la víctima dejó a un niño de dos años sin madre y que todo el pueblo estaba consternado por esta muerte.

Algunas versiones de lo ocurrido señalan la posibilidad de que alguien pudo haber perseguido a la víctima, debido a que los disparos se escucharon mucho antes del lugar donde fue encontrado su cuerpo.

Ella no tiene ningún perfil que uno pueda atar cabos. No había ninguna situación previa. Yo me entero de la noticia y lo que espero es que sea un error” sostuvo el alcalde.