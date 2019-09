Joven narra la pesadilla que vivió al ser abusada en dos ocasiones

Jalisco.- Una joven de 19 años de edad, fue víctima de violación en dos ocasiones por parte de un conductor de Uber, Osiris, como se llama la joven, difundió en redes sociales una grabación en la que se exhibe al agresor, quien también intentó secuestrarla.

Fue el pasado 25 de julio, cuando Osiris Méndez, salió de su trabajo como Hostess en un antro, alrededor de las 3 de la mañana y pidió un servicio de Uber, por minutos estuvo esperando a un automóvil Nissan Versa. Al ver un vehículo de esa marca, preguntó al conductor si era el Uber que esperaba.

Osiris se percató de que las placas no eran las mismas que le marcaba la aplicación en su celular, a lo que el chofer del carro le señaló que su aplicación estaba fallando por lo que no se veía el número de placas.

Sin darle importancia al supuesto fallo en la aplicación, la joven subió al Uber; al comenzar el viaje, Osiris se percató que tanto el mapa del conductor como el que tenía ella en su celular, no se movían, por lo que el chofer le reiteró que era a causa de la falla en la app.

Una cuadra después, empieza la pesadilla

El conductor en un momento se orillo en una calle oscura y ahí comenzó la pesadilla para Osiris.

El sujeto agarra el volante, fuerte y toma un respiro, al momento de voltear me dice ‘ya valiste verga, dame todo lo que traigas, cartera, teléfono, tarjetas’. Me pidió mis contraseñas de las tarjetas, yo no me rehusé porque me amenazó de muerte.” comentó Osiris.

Cuando el hombre le estaba robando sus pertenencias, le hacía distintas preguntas personales, las que ella evitaba, pero el agresor continuaba amenazándola.

Al quitarle sus pertenencias, Osiris, quien iba en una esquina del asiento de atrás, le pidió al conductor que la dejara bajar. Pero él se pasó para el asiento donde ella estaba y le pidió que le bajara el pantalón y su ropa interior. Por miedo ella no se opuso.

Me dice que le haga sexo oral, y yo quería llorar él me dice que no podía llorar porque me iba a matar… me acerco a sus piernas y tardé como cuatro segundos porque era tanto el asco que tenía que sentía que si vomitaba me iba a pegar”, indicó.

Ella se alejó de él, pero el conductor la tomó de la cintura, la sentó arriba de él, le subió la falda, y le pidió que bajara su ropa interior.

Me empezó a violar, me lastimaba, me daba asco. Yo quería llorar no podía. Era tanto asco, tanto miedo que tenía que no podía hacer nada por las amenazas que me hacía… me voltee para enfrenta y me dice ‘yo te estoy haciendo un favor, yo te estoy cogiendo, volteame a ver, bésame… ¿estoy guapo?”, relató Osiris.

Llena de temor, la joven besó a su agresor. Él finalizó de abusarla y le dijo que se acomodará sus prendas, mientras le preguntaba, a base de insultos y gritos, sus redes sociales.

El hombre le pidió su dirección, por lo que Osiris le dio una falsa, él la llevó entre calles desconocidas para ella y dio varias vueltas.

Otra vez la violan

Cuando pensó que todo había terminado, el violador detuvo el carro y lo apago, para otra vez pedirle que le hiciera sexo oral y que se sentara sobre él.

Empezó otra vez, me daba nalgadas, me lastimaba, me agarraba muy fuerte. Yo el dolor lo sentía, me dolía mucho… yo ya estaba en un shock, no sabía lo que me iba a pasar”, mencionó.

Persecución

En otra grabación, también publicada por Osiris Méndez, platica que gracias a que su papá, siguió su ubicación en tiempo real con su celular, ella pudo salir con vida del auto.

Lo que dio inicio a una persecución por distintas calles, provocando que el violador perdiera el control del carro y chocará. La joven salió ilesa y el hombre se dio a la fuga.

Me quité los tacones porque era mi oportunidad para correr. Ningún carro quiso pararse a ayudarme hasta que llegó mi papá. Fue un alivio verlo”, declaró.

Después de la pesadilla, Osiris acudió a la policía, con su padre, para interponer la denuncia, pero señaló que las autoridades dudaron de su declaración, incluso cuestionaron la historia.

Detienen al violador

En el interior del carro del agresor, autoridades encontraron diversas pruebas y pertenencias del hombre que permitieron su identificación.

Gracias al perfil del agresor en redes sociales, ella pudo reconocerlo. Y para el 18 de agosto, las autoridades informaron sobre la captura del responsable, de nombre Alberto “N”, según el Heraldo de México.