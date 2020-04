La CIA libera documentos clasificados sobre OVNIs

El mundo sabe de la existencia de investigaciones enfocadas al fenómeno OVNI encabezadas por el gobierno de Estados Unidos y la Agencia Central de Inteligencia, mejor conocida como la CIA.

Y es que este miércoles a través de su cuenta oficial de Twitter han anunciado que ya se encuentran disponibles 10 documentos de avistamientos de Objetos Voladores No Identificados (OVNIs) y vida extraterrestre emitidos a finales de los años 40 y principios de los 50. Esta información podrá ser consultada por cualquier persona, sea creyente o no.

De manera retadora y pintoresca la CIA declaró que “La verdad está ahí afuera, y es tu momento de encontrarla”.

La publicación lleva más de 8 mil reacciones y se ha compartido alrededor de 4 mil 500 veces.

De acuerdo con información de la CIA, los documentos publicados se dieron a conocer por primera vez en el año de 1978, los cuales comprenden la época de oro de la exploración OVNI, que va de 1940 a 1950.

Entre los documentos disponibles se encuentra el de Roswell en Nuevo México, uno de los casos con mayor impacto mediático y que sucedió el 2 de julio de 1947.

Cabe resaltar que las investigaciones están divididas en dos apartados, para creyentes y escépticos.

La Agencia Central de Investigación (CIA) tiene sus cuarteles generales en Langley (Virginia), a pocos kilómetros de la capital estadounidense Washington.

CIA never shies away from a challenge, even when they seem…otherworldly. #StayHome and learn more about CIA's investigations into UFOs.https://t.co/OI2kH1UoLP pic.twitter.com/vSvgXVbG8a

— CIA (@CIA) April 1, 2020