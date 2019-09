¿La ex de tu novio se ha vuelto un problema?

El problema es que somos mujeres, y más que nadie, sabemos lo que podemos hacer por el amor de un hombre. Y aunque en la mayoría de los casos puede ser algo lindo o tierno, hay veces en que llega a ser excesivo y poco saludable.

Lidiar con la ex de tu novio puede ser agotador. Con eso de que todos tenemos un pasado, es obvio que habrán exnovias que tendrás que soportar. Sin embargo, hay algunas que tienen como misión recordarte que existen, y que seguirán cerca “por si las dudas.” ¿Qué hacer con eso?

Negocia los límites

Las ex no necesariamente son malvadas, y si tienen un amigo en común, el encuentro será inevitable. Así que negocia con tu novio y determinen qué tanto tiempo pueden pasar juntos sin verse raro. Por ejemplo, será válido que se vean con otros amigos, pero no a solas y con alcohol involucrado.

Confía

A menos que tu galán no te dé razones para confiar en él… confía. Está contigo, no con ella, y si su relación es estable, entonces ella no podrá hacer nada para arruinarla.

Si no puedes confiar en él… ni siquiera deberías tener una relación con él. Las exnovias pueden ser molestas, pero es relativamente raro que sean el factor principal de un rompimiento.

Ignórala

La mejor estrategia para lidiar con la ex de tu novio es ignorar su conducta. Podría estar celosa o tal vez esté un poco loca, pero lo importante es que recuerdes que tú eres la novia ahora… no ella. Si respondes a sus acciones, sabrá que te está molestando, y la situación podría empeorar.

No dejes que te moleste

La exnovia de tu novio puede ser un dolor de cabeza, pero no dejes que su conducta o comentarios te molesten. Te será más fácil dejar de pensar en el enojo si sientes lástima por ella. Al final del día ella perdió a alguien grandioso que ahora está contigo… así que tiene razones para ser malvada. Tú no.

Sé amigable

Hay exnovias que deben tratarse con amabilidad y respeto. No es necesario ser amigas, pero no hay nada como ser cordiales para evitar problemas. De hecho, ésta técnica es la que más recomiendo porque evita que la otra persona se ponga a la defensiva.

Su salvador

Están las ex odiosas que siempre tienen un problema… ¿y a quién llaman para que se los resuelva? Puede que se le haya roto la tubería, o que se haya quedado sin llaves. El punto no es hacer drama, sino llamar la atención de la persona que extraña. Es por eso que debes hacerle notar a tu novio que NO es el salvador de su ex, y no necesita salvarla cada vez que está en problemas.