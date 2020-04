La original idea de una madre para poder trabajar esta cuarentena y que sus hijos no la molesten

La idea de una madre de colgar un cartel para organizarse su tiempo de trabajo durante la crisis del coronavirus ha dado la vuelta al mundo en un momento en el que muchos padres se enfrentan a partes iguales al cuidado de sus hijos y a su empleo. La cuarentena se alarga, en el caso de España por lo menos hasta el día 26 de abril, y la coordinación de ambas tareas debe ser posible.

Una de las mayores dificultades a las que se enfrentan los padres que teletrabajan en casa es cómo calcular los tiempos que se dedica a ambas actividades. Para intentar conseguirlo, una madre colgó una foto en la web social Reddit con el título La felicidad de trabajar en casa [el original en inglés es: The joys of working from home] y en la que incluía un cartel que decía lo siguiente: “Mamá está en una reunión de 09.30 a 11.00 horas. No entres. Cualquier respuesta a tu pregunta la puedes encontrar abajo”. Junto al mensaje, publicado hace unos siete días y que se ha hecho viral en redes como Twitter, la mujer planteaba seis respuestas escritas: “Arriba; en la lavadora; No sé que hay para comer; no; en tu habitación y luego te ayudo a buscarlo”.

Tras la original iniciativa, algunas madres españolas han decidido copiarla. Por ejemplo, Susana García, cuyo usuario en Twitter es @beautyblog_es, compartió su propia versión en la que añadió una respuesta más: “No os peleéis” y modificó la hora de su reunión, en este caso, Susana necesitaba tiempo libre entre las 11.00 y las 12.15 horas. Su post, publicado el pasado 31 de marzo, tiene al cierre de este artículo más de 58.000 me gusta y unos 11.000 retuits en esta red social.

Ser madre en tiempos de teletrabajo ;) pic.twitter.com/On8qXDYujt — Susana García (@beautyblog_es) March 31, 2020

El alcance ha sido multitudinario porque es una situación muy común entre los padres, madres e hijos durante este confinamiento que estamos viviendo. "Es un recurso interesante, aunque no en todos los casos sirven las mismas opciones", explica Yolanda Salvatierra, psicóloga infantil. "Yo estoy recomendando que se establezcan a priori espacios o tiempos para que los peques sepan que los mayores también necesitan de esos espacios". La psicóloga cita por ejemplo, el rincón del silencio, creado a propósito y en el que no se puede molestar, o tiempo personal, que es más para tiempos concretos. Ambos, según explica, deben ilustrarse con relojes en los que se pueden comprobar los minutos que quedan para estar disponibles. En esta situación de confinamiento, para la experta, "está sucediendo que la inmediatez toma algo de exigencia y urgencia y por ello ha de poderse anticipar o establecer rutinas para conseguir vivir todos bien esta situación de crisis".

Efectivamente, "estamos viviendo un momento sin precedentes para los que necesitamos recursos y paciencia. Creo que esta idea es una buena forma de establecer horarios, recordárselo a tus hijos y darle un toque de humor", añade Núria García Alonso de La Torre, psicóloga infantojuvenil. Según mantiene, es probable que, en algunos casos, esta postura reduzca el número de visitas o llamadas de los niños: "En muchos casos les damos tantas instrucciones, existen tantas normas, que al final nuestros hijos no acaban sabiendo lo que es importante o recordando todo lo que tienen que hacer, haciéndolo por escrito, hay más posibilidades de que lo recuerden".