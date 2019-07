Lamborghini fija tope de ventas para no perder exclusividad

Mientras muchos fabricantes viven y duermen pensando en cómo incrementar sus ventas, Lamborghini tiene muy claro que sus estadísticas no pueden ir más allá de 10 mil unidades al año y eso solo si a su selecto catálogo se integrara un cuarto modelo, de acuerdo con el CEO de la firma, Stefano Domenicali.

El directivo italiano armó que este año esperan vender más de ocho mil vehículos, pero el crecimiento sostenido no forma parte de los propósitos de Lamborghini. "Debemos consolidar estos resultados y preservar la exclusividad".

"Es la dimensión correcta para nuestra compañía considerando nuestro portafolio actual”, aseguró Domenicali en encuentro con los medios tras la inauguración de un taller al interior de la planta de Sant’Agata Bolognese, Italia.

Hasta el momento, el producto estrella para Lamborghini es el Urus, el súper SUV que ha contribuido con dos mil 693 de las cuatro mil 553 ventas de la marca durante el primer semestre de 2019. Estados Unidos, China, Reino Unido, Japón y Alemania conforman su top 5 en cuanto a mercados en dicho lapso.

Pero controlar este ascenso de ingresos no es la única estrategia del fabricante boloñés para mantener contentos a sus compradores, pues su director financiero Paolo Poma recalcó que no está en sus planes desarrollar un superautomóvil eléctrico ya que, “por el momento, nuestros clientes no están interesados en este tipo de productos”.