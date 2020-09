“Mi hija no se suicidó, dijo que la estaban matando”: madre de joven muerta en Oaxaca

La madre de Alma Hilda J. de D., cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en el interior de la Escuela Preparatoria por Cooperación “Justo Sierra” que se encuentra en Matías Romero Avendaño, municipio del Istmo de Tehuantepec, rechazó que su hija se haya suicidado y aseguró que se trata de un feminicidio.

María del Rosario Jiménez, madre de la víctima, detalló que su hija le llamó por teléfono celular en el momento en que era agredida para pedirle ayuda; pero antes, un hombre también le llamó para decirle que sí quería saber qué pasaba con su hija debía acudir a la escuela y posteriormente colgó.

“Ella me habló para decirme que la estaban matando, que yo la ayudara porque la estaban matando”, declaró.

El pasado jueves 27 de agosto, el cuerpo de Alma Hilda J. de D. fue encontrado dentro de la Escuela Preparatoria por Cooperación “Justo Sierra”. La víctima trabajaba como prefecta en esa institución educativa.

María del Rosario reiteró que su hija no se suicidó, como ha establecido en su investigación la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), y que fue una o más personas quienes la asesinaron.

Será hasta este lunes cuando se reciban los resultados de la autopsia al cuerpo, dado que señaló que las autoridades ministeriales no laboran los fines de semana.

Ante ello, la madre solicitó apoyo para que haya justicia e insistió que una de las pruebas es la llamada que recibió de su hija pidiéndole ayuda porque la estaban matando; además de la otra llamada en la que un hombre le dijo que fuera a la escuela para que viera lo que sucedía con su Alma Hilda.

Otra de las pruebas, dijo, es que hay testigos de que aseguran que Alma discutió con dos personas a las afueras de la escuela, “lo que confirma su teoría de que alguien le hizo daño y trato de hacerse pasar el hecho como suicidio”.

“Alma era madre soltera. En ocasiones anteriores ya se había enfrentado a la dura tarea de sacar adelante a su familia y siempre lo hizo con mucha fortaleza y empeño, razón por la que dudo categóricamente del suicidio. Mi hija luchaba por salir adelante, por darles lo mejor a sus tres hijos, hasta estaba planeando el festejo de 15 años de su hija mayor. Ella trabaja todo el tiempo y lo único que quería era tener una vida mejor”, manifestó María del Rosario.

La joven Alma Hilda J. acaba de presentar su examen de ingreso a la universidad. Para su madre, también esto es prueba de que no había ningún interés de ella por suicidarse.

También mencionó que su hija tenía una relación de pareja con alguien que también laboraba en la escuela preparatoria; y pidió que ello sea parte de las investigaciones que realice la Fiscalía.

“Yo quiero que se haga justicia porque ella no se mató. Esto fue un homicidio, mataron a mi hija y la colgaron después de muerta. Yo no estoy conforme porque mi hija no se mató. Quiero que se investigue claramente”, apuntó el padre de la joven, Andrés Jiménez.