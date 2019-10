Monaguillo sufrió terroríficos actos sexuales por sacerdote

En un video, un exmonaguillo denunció haber sido violado por un sacerdote en Coyoacán, además indicó que después de la declaración, que se hizo viral en redes sociales, la Iglesia lo ha estado acosando.

Carlos Alberto Vergara, como se identificó el joven, señaló haber sido víctima de violación por un Sacerdote en la capilla de San Lucas, ubicada en la alcaldía de Coyoacán, en Ciudad de México.

El Padre José Manuel Jiménez Santos, sería el responsable de la agresión sexual, la cual se llevó a cabo, durante la adolescencia de Carlos. El Sacerdote funge como fraile de la provincia franciscana del Santo Evangelio de México.

Vergara enfatizó que, cuando tenía 14 años y estaba emocionalmente vulnerable, al tener que lidiar con una enfermedad que mantuvo a su padre en estado vegetal, en ese momento fue cuando Jiménez Santos, abusó de él.

El joven intentó defenderse del abuso del Padre, pero José Manuel, lo agredió de manera física y psicológica.

La grabación que tiene una duración de 57 minutos con 29 segundos, Carlos, en compañía de su madre, relata su violación como la manera en que reaccionaron las personas que estuvieron implicadas en el caso.

En un segundo video, la víctima dio a conocer que había sido amenazado por frailes, al dar a conocer su caso, de acuerdo a Cultura Colectiva.

No me encuentro en mi casa porque el día de ayer recibí amenazas de parte de estos frailes, encabezados por Oliver Carmona, donde se me avisó que el pueblo supuestamente me iba a linchar por las conductas que yo estaba teniendo”, refirió en el video.

Carlos también dijo que se había interpuesto una querella en su contra por el delito de discriminación.

En la noche me llamó mi mamá para avisarme que había llegado una notificación del Ministerio Público en donde se me ordenaba que me presentara, puesto que se había interpuesto una querella en mi contra por el delito de discriminación”.

“Desconozco quién lo promueve, pero estoy seguro de este círculo que he mencionado y desconozco cuál es el fundamento para hacerlo”, agregó.

La denuncia y la persecución en su contra, Carlos las ha calificado como una desvergonzada. También apuntó que algunos de sus profesores de derecho le ofrecieron ayuda y asesoría jurídica como su defensa, no sólo para la querella, sino también para el caso de violación.

Alberto Vergara, señaló a la Iglesia Católica de Coyoacán, sería la responsable si le sucediera algo en contra de su persona o su familia.

De acuerdo a la OCDE, México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil a nivel mundial.