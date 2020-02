Niña de 11 años da a luz en bañera de su casa; detienen a familiares

Tres familiares de una niña de 11 años que dio a luz en la bañera de su casa, en un suburbio de St. Louis, Missouri, enfrentan cargos criminales.

Una mujer adulta y un hombre adulto están acusados de poner en riesgo la vida de una menor.

Un adolescente de 17 años está acusado de incesto, así como de estupro y sodomía contra una niña menor de 12 años. Los tres viven en St. Charles.

La policía comenzó la investigación después de que el hombre adulto llevara al infante al hospital el 11 de febrero. Los documentos de la acusación indican que el bebé todavía tenía unido el cordón umbilical y la placenta, y su temperatura corporal era de 32 grados.

En un principio, el hombre señaló que alguien había dejado al bebé en su porche de entrada y después explicó que él era un familiar. Agregó que, cuando la niña dio a luz, no sabía que estaba embarazada o que había sido agredida sexualmente.

Durante el interrogatorio, el adolescente le dijo a la policía que tuvo relaciones sexuales unas 100 veces con la menor, pero que no sabía que estaba embarazada, según los documentos de la acusación.

La mujer, que fue imputada el martes, está acusada de no ofrecer atención médica a la niña al momento del parto.

El hombre fue imputado la semana pasada y se fijó una fianza a pagar sólo en efectivo de 10 mil dólares. Los documentos de la acusación dicen que llegó al país sin autorización y había sido previamente deportado.

También se fijó una fianza de 10 mil dólares para la mujer y 25 mil dólares para el adolescente.

The Associated Press no identifica a los familiares para proteger la identidad de la niña.