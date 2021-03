Niño gamer de 8 años firma contrató por más de medio millón de pesos

Durante la pandemia, muchos servicios de internet se han vuelto más famosos, desde plataformas de streaming hasta videojuegos, la demandas de estos productos y servicios han aumentado. Pero no solo los dueños de estas grandes compañías han visto los frutos, y la historia de Joseph Deen, nos lo demuestra.

Joseph es un niño de 8 años de edad que en diciembre firmó un contrato al equipo Team 33 para el videojugo Fortnite, con esto, el pequeño se convirtió en el jugador más joven.

"Me sentí increíble cuando me ofrecieron el contrato. He pensado mucho en ser un jugador profesional, pero nadie me tomó en serio hasta que llegué a Team 33", dijo Joseph a la BBC.