Para cobrar apoyos en Oaxaca, piden cambiar causa de defunción

La propuesta descolocó a José Alberto Jiménez Velásquez, quien trabaja en las oficinas del Registro Civil de Juchitán. Ocurrió un día como cualquier otro, cuando un ciudadano se acercó a solicitarle ayuda para cambiar la causa de muerte en el certificado de defunción de uno de sus familiares.

La petición específica era que la insuficiencia respiratoria asentada en el documento se convirtiera en Covid-19 y estaba acompañada de un ofrecimiento.

Si el funcionario aceptaba, el ciudadano se comprometía a darle parte del recurso que cobraría del gobierno federal, a través del programa Apoyo para Gastos Funerarios a Familiares de Personas Fallecidas por Covid-19. José Alberto lo rechazó y lo notificó.

Así es como este oficial del Registro Civil de Juchitán cuenta sólo uno de los casos que se le han presentado. Asegura que no sólo se negó, sino que además le sugirió al ciudadano que llevara un documento probatorio oficial, como el dictamen de un laboratorio, que especificara que el paciente murió por Covid-19, si es que fue cierto, para que así el jurídico de la institución hiciera el cambio de la causa de muerte. El solicitante se fue y no regresó.

De acuerdo con los registros de la dependencia estatal, desde el mes de diciembre, cuando el gobierno federal dio a conocer el programa que otorga un monto de 11 mil 460 pesos para ayudar a las familias que enfrentaron gastos derivados de servicios funerarios tras haber perdido a un ser querido a causa de la pandemia, a las oficinas del Registro Civil de Juchitán se han acercado al menos 40 familias solicitando ese trámite: el cambio de la causa de muerte en certificados de defunción que especifican neumonía atípica, sospecha de Covid-19 e insuficiencia respiratoria.

El Registro Civil es claro al señalar que no le corresponde certificar la causa de muerte de una persona y que su función se limita a transcribir en los certificados lo que documenta un médico o una institución de salud.

José Alberto Jiménez ha denunciado intentos de soborno para modificar actas de defunción.

Es por eso que si alguien tiene las cifras exactas de esas muertes es esta institución.

Según sus registros, en 2020 fallecieron en Juchitán un total de 976 personas, de las cuales, unas 150 tuvieron como causa de muerte el Covid-19; a otras 300 se les certificó como neumonías atípicas, insuficiencias respiratorias o sospecha del virus.

“Nosotros no podemos alterar los certificados, no podemos cambiar las causas de muerte. Les pedimos que traigan un documento comprobatorio de que los resultados de laboratorios dieron positivo a Covid-19, sólo así el jurídico autoriza el cambio de las causas de muerte en la plataforma. Sabemos que muchos murieron sin tener el resultado de laboratorio y éste llegó después de que ocurrió el deceso.

“En esos casos deben traer ese documento; sin embargo, hasta los primeros días del mes de enero nadie de los que lo han solicitado regresaron con los documentos probatorios”, explica José Alberto Jiménez.

Cambio en las causas

Hasta antes de diciembre pasado, muchas de las familias que se acercaban al Registro Civil para solicitar un certificado de muerte pedían mucha secrecía en el término a usar en el apartado de causa, puesto que no querían ser discriminadas o rechazadas por los vecinos si se empleaba la palabra Covid-19.

Eso cambió cuando el gobierno lanzó el programa de apoyo, por lo que a partir de diciembre se elevó el número de certificados en los que se puede leer claramente “Covid-19”.

En los primeros meses de la pandemia, entre junio y julio de 2020, en esta ciudad zapoteca las muertes certificadas por el nuevo coronavirus eran pocas. Según el funcionario estatal, principalmente porque no había certeza en el diagnóstico.

Lo anterior, porque muchas personas no se realizaban las pruebas, ya que la mayoría no se acercaba a los hospitales ante el miedo de llegar a ser intubados y no poder despedirse de sus familiares, así que morían en sus casas, y también por la vergüenza de ser señalados.

“Pero se da un fenómeno muy interesante desde el mes de diciembre, el número de certificados de Covid-19 ahora es mucho más elevado.

“De alguna forma ya no se oculta ni por la familia ni por los doctores, que ya se tiene un mayor acceso a pruebas de laboratorio o tienen más información para determinar si los síntomas que padece el paciente están relacionados con el Covid”, recalca el funcionario.

De acuerdo con el gobierno federal, para acceder al apoyo de 11 mil pesos, padres, hijos o esposos deben contar con el acta de defunción en la que se especifique que la causa de muerte fue por Covid-19; también, declarar bajo protesta de decir verdad que estos recursos serán utilizados para apoyar la economía familiar, para el gasto funerario, así como acreditar el parentesco.

Asimismo, el periodo para solicitarlo es de un año a partir de la fecha de defunción del familiar, siempre que haya fallecido después del 18 de marzo de 2020 y hasta la publicación de la declaratoria oficial del fin de la emergencia sanitaria.