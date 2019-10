¿Planeando tu boda? El IMSS puede apoyarte con los gastos

Para aquellos que planean iniciar una nueva familia con su pareja, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) permite retirar una parte del ahorro de tu Afore para ayudarte con los gastos de matrimonio. Aquí te decimos como acceder a esta prestación.

De acuerdo con el portal Mi Bolsillo, el retiro de gastos por matrimonio en el IMSS equivale a 30 días de salario mínimo vigente.

Es importante mencionar que este dinero no lo entrega directamente el IMSS, si no las Afores, por lo que no afecta las semanas que tengas cotizadas dentro de tu trabajo.

¿Qué necesito para tramitarlo?

Para acceder a tu retiro por gastos de matrimonio, es importante que tengas al menos 150 semanas cotizadas ante el IMSS, antes de la fecha de la boda y no haber solicitado este retiro antes. Ninguno de los dos cónyuges que van a contraer matrimonio deben haber realizado este trámite antes para poder acceder a él.

En caso de haber registrado a otro cónyuge como beneficiario acreditar la disolución del vínculo matrimonial, o bien, o el fallecimiento de éste.

Estar vigente como asegurado. En caso de haber dejado de pertenecer al Régimen Obligatorio podrá solicitar la prestación, si el matrimonio se contrae dentro de los 90 días hábiles contados a partir de su baja.

Y el matrimonio civil debe celebrarse con posterioridad al 30 de junio de 1997.

Estos son los documentos que necesitarás si estás planeando solicitar esta prestación:

Acta de matrimonio

Estado de cuenta o cualquier documento que acredite tu registro en la AFORE

CURP

Solicitud de Disposición de Recursos

Estado de Cuenta bancario con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) (opcional)

Identificación oficial (Credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, cartilla de servicio militar, documento migratorio)

Resolución de Ayuda de Gastos de Matrimonio del IMSS, que puedes solicitar en la Unidad de Medicina Familiar a la que estés afiliado.

Además, debes estar registrado como trabajador activo en el IMSS o no tener más de 90 días de haber sido dado de baja como empleado.