¿Sabes qué tipo de sangre es tu mascota?

“Sí, los animales también tienen tipos sanguíneos y es importante conocerlos porque en una transfusión de sangre puede causar reacciones hemolíticas o incluso el calostro de las hembras puede afectar a las crías”, explica Paola Elizabeth Torres Yáñez, médico veterinaria y zootecnista.

Sangre felina

En gatos existen tres grupos sanguíneos A, B y AB (nada tienen que ver con el grupo ABO humano). “La presencia de los grupos sanguíneos depende de las razas y de la zona geográfica, pero el más frecuente es A y el menos frecuente AB”, explica Paola Torres.

En la sangre felina existen aloanticuerpos naturales contra otros grupos sanguíneos. La veterinaria explica: “si a un gato en una transfusión se le aplica un mililitro de sangre que no le corresponde, puede ocasionar la muerte porque el felino tiene anticuerpos. Por eso siempre se debe comprobar qué receptor y donante son compatibles”.

Lo que sucede es parecido con la sangre humana. Los gatos de tipo A tienen anticuerpos débiles contra el grupo B, pero los del tipo B tiene anticuerpos muy potentes contra el tipo A. “Es muy importante conocer el tipo sanguíneo en un felino para evitar una reacción hemolítica en una transfusión sanguínea; el calostro de las hembras también puede causar reacciones hemolíticas en los gatitos si estos son de un tipo sanguíneo para el que su madre genera anticuerpos”, explica la médico veterinaria y zootecnista de la UNAM.

Sangre canina

En los perros hay ocho tipos sanguíneos: DEA-1.1, DEA-1.2, DEA-3, DEA-4, DEA-5, DEA-6, DEA-7, DEA-8. “DEA significa Dog Erythrocyte Antigen (Antígeno Eritrocito de Perro). El que presenta mayor riesgo de reacciones es el grupo DEA-1.1 porque tiene mayor poder antigénico y es también es el donante universal”, expone Paola Torres.

En los caninos no existen aloantigenos preformados contra algún grupo sanguíneo, por ello no es necesario realizar pruebas de compatibilidad al hacer una transfusión, “la única excepción es si el perro recibió una donación hace 4 ó 5 días, es el tiempo en el que pudo haber desarrollado un anticuerpo, pero pasando esos días no hay ningún riesgo”, aclara la veterinaria.

Para conocer el tipo sanguíneo de tu mascota existen test comerciales o puede acudir a tu veterinario de confianza.

En la Ciudad de México hay un banco de sangre para perros, gatos y caballos de la Universidad del Valle de México.