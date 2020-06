Secuestran a hombre y le cortan un dedo por cada día que su familia no pagó el rescate

Puebla.- Un padre de familia fue secuestrado y torturado por criminales, quienes le cortaron un dedo por cada día que pasó sin que su familia pagara el dinero del rescate.

De acuerdo con Grupo Imagen el pasado 11 de junio un hombre de 50 años de edad iba de camino a supervisar a sus animales de crianza cuando los secuestradores lo interceptaron y se lo llevaron por la fuerza.

La víctima fue llevada a una casa de seguridad en la colonia Satélite Magisterial y después de unas horas del plagio, llamaron a la familia del hombre y les pidieron 3 millones de pesos como rescate.

La víctima fue llevada del municipio de Nealtican hasta una casa de seguridad en la colonia Satélite Magisterial en Puebla, Puebla.

La familia relató que los secuestradores no quisieron negociar, que le pidieron el dinero, el cual no tenían y no podían conseguir; sin embargo, los criminales amenazaron con cortarle un dedo al hombre por cada día que pasara sin que pagaran el rescate.

En 2 horas quiero mi cantidad, la cantidad pedida porque esto no es un juego, en este día tiene que quedar la cifra pedida porque no se finaliza la negociación, mejor guarda el dinero para la cajita para que recibas bien a los dolidos”, dijo uno de los secuestradores.

Lo mutilaron

Horas más tarde, los criminales les enviaron un video de su familiar, en el cual se le veía con los ojos y la boca tapados con cinta industrial y mientras escuchaban música clásica, le cortaban el dedo índice.

La familia no consiguió el dinero y el primer día les mandaron el video en el cual se ve que le mutilaron el dedo a su familiar.

Asimismo, en un video el hombre le pidió a su familia que no contactaran a la Policía, pues los criminales los tenían muy vigilados.

Al día siguiente, la familia recibió un segundo video, en el cual le mutilaron otro dedo y en el cual se veía al hombre con varios golpes y en muy mal estado de salud.

Desde el primer día nos mandaron el vídeo del primer dedo mutilado y nos dijeron que teníamos que entregar la cantidad exacta o de lo contrario no lo íbamos a ver con vida. Y al siguiente día nos mandan por la mañana el siguiente dedo mutilado y los signos de tortura ya eran demasiados”.

Al verlo torturado, la familia denunció el hecho a las autoridades y el 13 de junio, la Fiscalía General de Puebla montó un operativo para rescatar a la víctima, no obstante, el hombre murió.

De acuerdo con la Fiscalía, la víctima falleció a consecuencia de las lesiones debido a que fue torturado y por la mutilación de los dos dedos.

Detienen a banda de secuestradores

#Terrible | Un comerciante fue #secuestrado y torturado en Nealtican, #Puebla. Los plagiarios no solo mataron a la víctima a golpes también le enviaron a su familia los #vídeos del crimen. El reporte por @jenycoleote pic.twitter.com/qUFL8YdtPW — Juan Carlos Valerio (@JCarlos_Valerio) June 17, 2020

La Policía informó que fueron detenidos 5 de los secuestradores, de entre 23 y 50 años de edad y originarios de Veracruz, Puebla y el Estado de México.

A pesar de ello, la familia de la víctima reveló que temen por sus seguridad, pues tuvieron un encuentro ante el Ministerio Público con los plagiarios.