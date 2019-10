'Soy gay': Diputado 'sale del clóset' en tribuna del Congreso. VIDEO

El diputado local de Sonora Rodolfo Lizárraga, expresó su apoyo a los activistas LGBTI+ que se manifestaron en el Congreso de Sonora para exigir el derecho al matrimonio igualitario, y además aprovechó para revelar que él mismo es homosexual.

De acuerdo con Noticieros Televisa, alrededor de 20 manifestantes de la comunidad LGBTI+ se presentaron en el Congreso de Sonora mientras para pedir a los legisladores acelerar la discusión sobre la reforma al código de familia que propuso la diputada Yumiko Palomarez el pasado 5 de agosto.

Dicha reforma permitiría el matrimonio entre personas del mismo sexo dentro del estado de Sonora sin necesidad de un amparo.

El diputado Rodolfo Lizárraga (@rlizarraga13) se declaró abiertamente gay durante la sesión ordinaria del Congreso de Sonora, donde se discute la aprobación del matrimonio igualitario.#ComingOutDay



Apoya lucha por el matrimonio igualitario

El diputado local por el Partido del Trabajo, Rodolfo Lizárraga, manifestó ante el pleno su apoyo a los manifestantes y además reveló ser homosexual.

Están peleando por un derecho y que tan productivos son o tan tan productivos somos como hoy yo que abiertamente digo que soy gay y que pertenezco a la comunidad”, expuso Rodolfo Lizárraga.

El diputado Rodolfo Lizárraga de hecho afirmó que mantiene una relación con una persona del mismo sexo y que, aunque "no ocupa" casarse, apoya la lucha de la comunidad LGBTI+.

De parte de un servidor van a tener todo el apoyo para lo que ustedes pretenden hacer. Yo no ocupo casarme; yo ya estoy con una persona de mí mismo sexo, pero no por eso no voy a apoyar lo que un grupo, como lo llaman, minotario, hoy lo pide”, apuntó.