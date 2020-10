“Tengan cuidado a quién confían su intimidad”: mujer denuncia a expareja por filtrar videos íntimos

En Colombia, en redes sociales circula una denuncia pública hecha por una mujer llamada Laura García quien es víctima de filtración de videos íntimos en páginas pornográficas por parte de su expareja.

El video, que ya acumula casi 2 millones de reproducciones en Instagram fue publicado hace tres días por la víctima, quien ante la falta de respuesta de entidades decidió realizar la denuncia pública.

“El día de hoy quiero hacer una denuncia pública en contra de Jefferson Steven Ramirez Barreto (…) El año pasado sostuve una relación con esta persona. Durante la relación, en varias ocasiones, tres ocasiones, nos grabamos teniendo relaciones sexuales y habíamos acordado eliminar los videos. Se supone que eso debía ser así y para mi sorpresa el video que estaba en la página era uno de esos videos, y no sólo era uno, eran tres videos subidos a un canal que este sujeto había creado con mis fotos”, explica Laura en el video.

La víctima señala, además, que al subir los videos a la página pornográfica, su expareja obtuvo varias vistas, por las cuales estaba obteniendo dinero.

“La primera vez que vi alguno de los videos fue en febrero. Me enteré porque un compañero de trabajo encontró los videos en la página” contó Laura García a EL UNIVERSAL.

Tras descubrir los videos, Laura realizó la denuncia a la policía nacional, que determinó que las pruebas presentadas no eran lo suficientemente contundentes. Laura denunció los videos por derechos de autor y la página web los eliminó. Durante el proceso, presentó capturas de pantalla, y grabaciones de pantalla, dado que los videos fueron bajados.

“Digamos que al yo haber denunciado y bajado los videos, las pruebas no eran suficientes y el caso quedó ahí. La denuncia está activa pero lo último que me habían dicho antes de que volviera a pasar es que se les salía de las manos y no había nada que pudieran hacer” señaló.