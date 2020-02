“Tengo todo el derecho a quemar y a romper”: la madre mexicana que exige justicia para el feminicidio de su hija

En 2016, María de Jesús Jaimes Zamudio fue arrojada por una ventana desde el quinto piso de un edificio en Ciudad de México. Marichuy tenía 19 años y estudiaba una Ingeniería. Desde entonces su madre, Yesenia Zamudio, no ha dejado de exigir justicia para su hija.

“Tengo todo el derecho a quemar y a romper. No le voy a pedir permiso a nadie, porque yo estoy rompiendo por mi hija. Y la que quiera romper que rompa, y la que quiera quemar que queme, y la que no, que no nos estorbe", grita Zamudio. El video ha sido retomado por varias cuentas de Twitter y Facebook. En esta red social, uno de los post más compartidos lleva 1,2 millones de reproducciones en tres días desde el 18 de febrero.