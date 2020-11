Tras llorar la muerte de su caballo, vecinos le regalan a abuelito otro compañero

El Salvador.- Un hombre identificado como José Carmen Moya sufrió la muerte de su caballo que lo ayudaba para transportar los lácteos que comercializaba en la calle.

Trenecito, siempre te voy a tener en mi corazón. Gracias caballito por todo lo que hiciste… Me arrodillé para darle gracias a Dios por los años que me prestó a Trencito, mi fiel amigo, porque cuando se me dificultó caminar, Dios me bendijo con ese caballo, tenía tres años de salir en él. Él tenía nueve años de edad, estaba nuevo, pero fue un paro lo que le dio en el corazón, él estaba gordito", comentó el hombre.