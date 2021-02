¡Un tutorial le salvó la vida! Sobrevive al ataque de un cocodrilo

El pasado 31 de enero fue registrado el ataque de un cocodrilo en un estanque en el estado de Queensland, Australia, durante el percance, un hombre de 22 años sobrevivió.

Según reporta Daily Mail Australia, el joven, identificado como Isaac Adidi, estaba en compañía de su pareja, Shawntain Manantan, y un primo, con quienes tomaba un baño en el estanque.

Adidi se disponía a salir del agua cuando el cocodrilo, de alrededor de cuatro metros, lo sorprendió por detrás.

"Trató de sumergirme y luego me dejó ir por un segundo, pero me tomó de la mano y me intentó sumergir de nuevo. Me agarró la mano izquierda y su cara estaba justo frente a mí", le contó el joven a The Courier Mail.