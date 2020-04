Usuarios en Twitter encuentran a “Venom” en Santa Lucía y comparten video de evidencia

Ayer jueves dos de abril de 2020, comenzó a circular en Twitter un video que captó la presencia de un organismo extraño de textura babosa y coloración negra que se reintegra a pesar de los esfuerzos de un hombre por cortar la red para ver de qué se trata.

El propietario del clip subió el material a la plataforma y preguntó “¿Alguien sabe qué es esto? Algunos dicen que es COVID-19”, por lo que los usuarios inmediatamente comenzaron a bromear al respecto haciendo alusión a un personaje de la cinta “Spiderman”: “Es Venom”, “Es el simbionte de Venom”, “No le enseñes esto a los chinos”.

Aunque otros más reportaron que se trataba de el gusano altamente tóxico de nombre “Bootlace” o en español “Gusano cordón de bota” debido a que su estructura es similar a la de una agujeta y la compone un único cuerpo que llega a crecer hasta 55 metros de largo.

El moco que secreta el animal es un material con niveles de toxicidad altos que se llama “neurotoxina”, e investigadores suponen que es un componente de defensa natural ante los depredadores puesto que sólo lo secretan cuando se sienten atacados.

El “Lineus Longissimus”, por su nombre científico, es un gusano marino que suele vivir en zonas limpias de aguas frías protegidas de corrientes marinas, en esta ocasión fue encontrado en Santa Lucía, Estados Unidos, pero es más común verlos en las costas de Suecia, Francia, Noruega e Inglaterra.

El invertebrado suele alimentarse a través de una especie de “trompa” como la de los elefantes que por su tamaño es poco visible, pero a través de ella succiona a su presa y del otro lado de su extremidad, tienen algunos “hilos” propiamente llamados filamentos que por su característica pegajosa los ayudan a inmovilizar a su víctima.

El perteneciente al reino Nemertino es decir de los gusanos de cinta, es carnívoro, se alimenta por las noches y lo curioso es que su comida son otros invertebrados como cucarachas, cangrejos, grillos, libélulas, saltamontes o ciempiés.

De acuerdo con una investigación del Dr. Johan Rosengren de la Universidad de Queensland en Australia, la toxina del veneno que secreta el animal podría servir como insecticida debido a que es al menos tres veces más potente que la de las arañas.

El estudio aún se encuentra en desarrollo, pero de resultar Rosengren apunta que se podrían utilizar las moléculas para defender los cultivos del ataque de gusanos, plagas y la propagación de enfermedades.

Anybody know what this is? pic.twitter.com/B2dQLTm4td

— non essential (@sunnyarkade) April 2, 2020