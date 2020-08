VIDEO. Celebran fiesta de XV años con 800 invitados en plena pandemia

Una fiesta de XV años con más de 800 personas se realizó en la localidad de Emiliano Zapata en el municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, durante el pasado fin de semana.

Tras el reporte, al lugar acudieron personal de la Guardia Sanitaria y la Policía Municipal para tratar de parar la fiesta debido al gran número de personas reunidas pese a la contingencia por COVID-19. Sin embargo los organizadores acataron la indicación 15 minutos antes del tiempo que tenían contemplado para que finalizará la celebración.

La familia se negó en varias ocasiones argumentando que tenían permiso y que sentían la responsabilidad de alimentar a las personas que llegaban al festejo.

Me pidieron que lo sacara y yo le dije yo no puedo sacarlos, cómo les voy a quitar su plato, entonces ahí convivimos, me dieron chanza hasta las seis, pero pues yo seguí porque la gente llegaba entre y entre", comentó la madre de la quinceañera.