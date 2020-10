VIDEO. Demandan a sacerdote por sumergir violentamente en agua a su bebé

Chipre.- Un sacerdote fue demandado por los padres de familia después de que sumergiera violentamente a un bebé en agua bendita.

Los hechos se registraron en la ciudad europea de Limassol en Chipre durante un bautismo cuando el sacerdote toma de forma violenta al menor.

Un video captado por los familiares del bebé muestra el momento en que el cura lo sumerge mientras este llora frente a su madre que observa la acción horrorizada.

Según información de Daily Mail, la madre del bebé identificada como Ntina Shitta relató que desde entonces su hijo quedó "rojo y en estado de shock" y acusó al sacerdote de "golpear" al pequeño.

En una entrevista, el sacerdote ofreció sus disculpas a la familia, pero negó haber actuado mal deliberadamente.

La verdad es que el bebé en algún momento casi se resbaló de mis manos y como pueden ver en el video coloqué mi brazo debajo de su cadera para protegerlo. No tenía ninguna intención de golpear o herir al bebé. He bautizado a muchos niños. Cuando me di cuenta de que el bebé estaba estresado, traté de completar el ritual lo antes posible'', se defendió el cura.