VIDEO. Habitantes graban luces desconocidas en el cielo

Brasil.- Un video que circula en redes sociales muestra unas luces desconocidas captadas en el cielo de Brasil.

Habitantes de la costa norte de Rio Grande do Sul en Brasil, lograron captar el pasado 22 de junio unas luces, las cuales se espera que sea el movimiento de un meteorito, un satélite, un planeta o una estrella.

El empresario Rudinei Rosa, de 41 años, conducía con su hija Giovana, de 15 años, desde Torres a Balnerário Gaivota, a 40 kilómetros de la playa en Rio Grande do Sul, sin embargo, los dos decidieron continuar en la arena de la playa para reducir el camino.

Después de caminar unos dos kilómetros, alrededor de las 12:45 a.m., Rosa vio en el horizonte, hacia el mar, una esfera de luz intensa y a baja altitud.

Se hizo más claro y más oscuro, cambiando la intensidad de la luz. Salí del auto, me acerqué al mar e intenté disparar con mi teléfono celular. En ese momento, no me asociaba con un platillo volador ni con nada no identificable. Pensé que era una estrella. Pero lo que sucedió después nos asustó”, recuerda Rosa.

Justo después del primer clic, el empresario y su hija fueron testigos de un destello que iluminó toda la playa; inmediatamente, apuntó la cámara hacia el lado norte, de donde provenía la luz más brillante, e hizo otro clic, este no duró más de 15 segundos.

Rosa imaginó que eran fuegos artificiales, pero no había sonido, solo la luz, mientras regresaba al auto, donde su hija estaba asustada y pedía irse, el empresario se sorprendió por la foto que había tomado, aunque temblorosa, la imagen muestra seis puntos de luz, uno de ellos más verdoso, en la dirección desde la cual, a simple vista, él y Giovana solo habían presenciado un destello.

Al hacer un análisis inicial de las imágenes realizadas por Rosa, el coeditor y coordinador del Grupo de Análisis de Imágenes de la Revista UFO, Toni Inajar, trabajó con los dos primeros frentes para eliminar todas las posibilidades explicables: manipulación de imágenes y visualización de satélites o meteoritos.

Él garantiza que no encontró ningún signo de fraude en las fotos y consideró la posible observación de satélites porque, en el momento indicado, dos estaban pasando por la región.