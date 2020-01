VIDEO. Joven china muere de hambre por pagar medicinas de hermano

China.- Durante 5 años, Wu Huayan, de 24 años, se alimentó únicamente de arroz y pan para poder pagar el tratamiento de su hermano, ya que eran huérfanos y no tenían más familia; hace unos días, falleció a causa de la desnutrición que sufría.

Desafortunadamente, la joven murió el pasado lunes en el Hospital Afiliado de la Universidad de Medicina de Guizhou, en Tongren, China, debido a la grave desnutrición que sufría.

Wu tuvo que ser hospitalizada desde el año pasado, ya que presentaba problemas de salud por lo poco que comía. A pesar de tener más de 20 años, apenas medía 1.35 metros y pesaba sólo 21 kilos, como una niña pequeña.

Desde los 18 años, Wu había quedado a cargo de su hermano, cuando quedaron huérfanos de padres. La joven tenía dos empleos y había obtenido un préstamo para poder pagar sus estudios universitarios y el costoso tratamiento de la rara enfermedad mental de su hermano, reporta Guizhou City News.

"No soy como otras personas que pueden pedir dinero a sus padres después de gastarlo. No tengo padres. Sabía que había estado desnutrida, pero no podía permitirme el lujo de ir al hospital", había contado a medios locales.