VIDEO. Juanita busca a su hijo, en 8 minutos se lo llevaron de un mercado

Chiapas.- La Fiscalía General del Estado activó la Alerta Amber para localizar al pequeño Dylan Esau Goméz Pérez, quien desapareció el pasado 30 de junio en el mercado Merposur, del municipio de San Cristobal de las Casas, Chiapas.

Según relata la madre, en un video que circula en Facebook, Dylan estaba jugando con un atomizador cuando le dijo que quería algo de comer por lo que ella lo mandó con su abuelita, quien tiene un local en el mismo lugar.

Se activa #AlertaAMBER #Chis por el Menor Dylan Esau Gomez Perez de 02 años de edad, quien fue visto por ultima vez en el Mercado Merposur del Municipio de San Cristobal de las Casas, Chiapas.#URGENTE

Cualquier información, por favor comunicarse al número 018002202011. pic.twitter.com/s4tcYVhRge — Alerta Amber Chiapas (@AAMBER_chis) July 1, 2020

VIDEO EN FACEBOOK

En una entrevista hecha por la comunicadora Liliana Penagos, la señora Juanita recordó que vio a su bebé de dos años caminar por un pasillo y metros antes de llegar a su destino desapareció.

Tras una hora sin saber de su hijo empezó, "a hablarle a los locatarios; que si estaba adentro de un puesto- me dicen que no-, (entonces) se juntó todo el mercado y empezamos a buscar y como no apareció llamaron a la policía".

Luego de notificar a las autoridades competentes se revisaron las cámaras de seguridad del mercado y descubrieron que una mujer y una niña se llevaron a Dylan.

De acuerdo a la vendedora de frutas y verduras, eran las 4:15 horas cuando se vio por últimas vez a Dylan.

Se metió por un pasillo donde ya no enfoca la cámara y buscamos otra cámara aquí afuera, y a las 4:23 horas se ve cuando el pequeño salía con la niña y se lo llevaba".

PIDEN AYUDA

En una imagen que se difundió en Twitter y Facebook se observa a una niña, vestida con un pantalón azul marino y una blusa azul rey, salir del mercado con el bebé.

También, se aprecia al pequeño vestido con un suéter azul con rayas color negro y gris; un pantalón rojo y unas sandalias color café.

En otra foto se ve a una mujer con un cubrebocas caminar delante de los dos menores.

Al respecto, locatarios del mercado Merposur aseguran que no conocen a ninguna de las mujeres aparece en la imagen.

Fueron 8 minutos donde se lo encontró y se lo llevó", dijo casi al borde de las lágrimas la vendedora mientras cargaba un papel con la imagen impresa del su hijo.

Una de las imágnes que circulan en Facebook.