VIDEO. Pareja apunta con armas a manifestantes de ‘Black Lives Matter’

Una pareja de estadounidenses blancos apuntaron con armas de fuego a un grupo de manifestantes del movimiento Black Lives Matter que marchaban por calles de St. Louis, Misuri este fin de semana.

En un video que circula por las redes sociales se aprecia a un hombre con un rifle semiautomático y a su esposa con una pistola apuntando hacia la multitud que pasaba frente a su casa, en un exclusivo barrio del centro oeste de la ciudad de Missouri.

Los manifestantes que iban con rumbo a la casa de la alcaldesa Lyda Krewson fueron agredidos, además, a gritos por la pareja nombrada como Mark y Patricia McCloskey, dos abogados de lesiones personales.



Luego de que se diera a conocer el video, el presidente Donald Trump lo retwitteó sin hacer comentarios.

El Departamento de Policía Metropolitana de St. Louis dio a conocer que atendieron un llamado hecho por un hombre de 63 años y una mujer blanca de 61 quienes reportaron a un grupo de personas que intentaban entrar a su vecindario privado de forma violenta.

A couple has come out of their house and is pointing guns at protesters in their neighborhood #StLouis #lydakrewson pic.twitter.com/ZJ8a553PAU