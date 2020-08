Warrior, Log y Hidden Port: las traducciones erróneas del portal de turismo de México

Visit México, el portal de la Secretaría de Turismo del país para hacer promoción turística de los sitios de México, muestra varias traducciones erróneas en su versión en inglés. El Estado de Guerrero fue literalmente traducido como “Warrior”, Hidalgo como “Noble” y sitios como Puerto Escondido como “Hidden Port”.

Estas inconsistencias colocaron rápidamente términos como “New Lion” (traducción literal de Nuevo León) como trending topic en Twitter, con varios comentarios a tono de broma por parte de los tuiteros.

Carla Castillo, docente de idiomas y especialista en lengua inglesa, explica que se trata de una traducción que ha mezclado ambos idiomas, por lo que resulta muy confuso. “Resulta ridículo observar traducciones de lugares como Jumpsuit (Tulum) y Warrior (Guerrero) siendo que estas traducciones no están avaladas por el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas en Nombres Geográficos, quien avala si existe o no una denominación para un lugar (topónimo) en otro idioma”, explica, vía correo electrónico.

Sin embargo, no solo se trata de una mala traducción hecha con una herramienta como Google Translate. ”Existe un conflicto con los pronombres y estructura en general”, dice Castillo.

La frase que en el sitio de Visit México español dice "Hoy más que nunca, piensa en México" que se traduce en la versión en inglés como “Today more than ever, he thinks of Mexico’, tiene una inconsistencia adicional. “Añadir este pronombre puede deberse a que la persona encargada de revisar la página carece del dominio de la lengua necesario, ya que hasta el mismo Google la traduce correctamente”, indica.

Este error puede ser deliberado y no tratarse de un error automático. Hugo Morales, programador y gerente de producto digital, explica que el código de la página muestra que se hizo de modo manual, y no con un sistema automatizado de traducción. “Hay herramientas que los programadores pueden utilizar para hacerse la vida más fácil. pero en este caso, podría decirse que se hizo de modo manual”, explica, vía correo electrónico.

Al respecto, la Secretaría de Turismo de México expresó en un comunicado que se trata de actos provocados por un tercero y que “pretenden dañar la imagen tanto del portal como de la secretaría, por lo que se ha realizado la denuncia correspondiente y se actuará conforme a derecho en contra de quien o quienes resulten responsables”, menciona.

El portal de Visit México estuvo suspendido durante el mes de julio por diferencias entre las empresas que administraban el contenido de la página y la Secretaría de Turismo, pero se reactivó durante los primeros días de agosto, presentando estas inconsistencias en su contenido.