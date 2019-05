Y tú, ¿vas al súper o a que te roben?

Las bandas que se dedican al robo de clientes al interior de supermercados no operan solos, así lo revela una investigación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) que se inició luego de una serie de denuncias que víctimas de este delito hicieron llegar a la dependencia.

En más de una queja se aseguró que algunos empleados de las tiendas son los que determinan a quién robar e incluso participan en los atracos.

Sólo en el sector sur de la capital, entre las alcaldías Tlalpan y Coyoacán, de enero a la fecha, se han documentado 60 robos con el mismo modus operandi.

El evento más reciente tuvo lugar el pasado 10 de abril en una tienda comercial ubicada sobre la avenida Tlalpan. La víctima reveló a EL UNIVERSAL —bajo condición de anonimato— que un “empleado acomodador” golpeó su bolso supuestamente de manera accidental luego, en cuestión de segundos, tres mujeres le arrebataron su cartera con varias tarjetas de crédito, departamentales y dinero en efectivo.

La mujer se dio cuenta minutos más tarde y pidió ayuda a los encargados de la sucursal de Soriana; sin embargo, le sorprendió la actitud que tomaron los administradores, guardias de seguridad y otros empleados del lugar.

Ni uno le facilitó el acceso a las cámaras de vigilancia para identificar a las mujeres que le robaron y aunque pidió un careo —en ese momento— con el empleado del que sospechaba, tampoco quisieron confrontarlo.

Mientras la víctima discutía con los administradores de la tienda Soriana, en el mismo complejo comercial las presuntas delincuentes compraron en una sucursal de Liverpool 11 mil pesos en joyería, también quisieron comprar otros 20 mil pesos en BestBuy con una tarjeta American Express.

Al no tener respuesta de la tienda, la mujer acudió a la autoridad investigadora, donde le notificaron que con el mismo modus operandi, al menos se cometen 10 robos por semana en esa misma plaza comercial.

El “método”.“Fue algo terrible descubrir cómo opera esa gente. Estaba en el departamento de carnes frías cuando un empleado que tenía el chaleco y estaba acomodando cosas, golpeó mi bolsa, la cual traía colgada del hombro; alrededor de mí estaban tres mujeres que, luego de ese accidente, se retiraron del lugar. Yo seguí mis compras normal y cuando reaccione, ya no tenía mi cartera.

“Identifiqué al empleado y vi cómo las mujeres salieron de inmediato de la plaza. En ese momento pedí ayuda, pedí que me mostraran el video [de seguridad] y que las detuvieran [a las mujeres sospechosas], pero nada, nadie actuó ni me ayudó. Por eso levante la denuncia. Sospecho que todos [los trabajadores de la tienda que me atendieron] están involucrados en ese tipo de robos.

“Luego ya en la procuraduría me dijeron que no era único mi caso”, narró la afectada.

Llamado de ayuda. La mujer pide también a las grandes empresas mayor responsabilidad en este tipo de atracos al revelar que, por ejemplo, tanto Liverpool como BestBuy, no le han querido mostrar a la Policía de Investigación los videos del momento justo en que las delincuentes hicieron uso de sus tarjetas.

Por si fuera poco, ahora la están obligando a pagar la deuda que ella, en todo momento, ha negado que adquirió.

“Creo que el problema es más grande; o todos están coludidos o no asumen su responsabilidad y el error que cometieron. Liverpool, por ejemplo, autorizó una compra grande sin mí firma ni mí identificación. En toda la tienda hay videos y no los quieren facilitar para identificar y difundir el rostro de las mujeres.

“La posición de BestBuy es la misma. Aunque no compraron nada, sí grabaron a las personas que me robaron… entonces, no entiendo el porque no ponerse del lado de las víctimas y sí de los delincuentes; a quién protegen o qué es lo que no quieren que descubramos”, puntualizó la afectada.

Indagatorias. Respecto a esta investigación, la procuraduría capitalina identificó a dos bandas que se especializan en este delito en la zona sur de la Ciudad.

Sin embargo, no saben quiénes son, pues las tiendas departamentales en las que se registran los casos han estado renuentes a mostrar las imágenes de las cámaras de seguridad al interior de sus establecimientos.