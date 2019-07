YouTube transmitirá en vivo el Lollapalooza 2019

YouTube transmitirá en vivo Lollapalooza 2019, el icónico festival de música que se realizará del 1 al 4 de agosto en Grant Park, Chicago, según una publicación en el blog oficial de la plataforma.

Ya sea desde el canal oficial del Lollapalooza en YouTube o visitando la aplicación YouTube Music, los amantes de la música de México y el mundo podrán vivir la experiencia de cerca y disfrutar del show de artistas como Twenty One Pilots, The Strokes, The Chainsmokers, Janelle Monae, Flume y más.

En adición a las actuaciones seleccionadas a lo largo de los cuatro días del festival, YouTube Originals se asoció con Lollapalooza para producir contenido original, incluyendo momentos tras bambalinas y momentos con artistas exclusivos justo antes de que suban al escenario.

De igual manera, YouTube Music amplificará la experiencia de Lollapalooza con las playlist temáticas del festival, El cartel y Artistas emergentes, dándoles a los fanáticos una nueva forma de encontrar toda la música que aman en un solo lugar.

Con esta alianza, la experiencia de Lollapalooza estará disponible para millones de usuarios alrededor del mundo, permitiéndole a los artistas conectar con sus fanáticos y compartir su música sin limitaciones. La transmisión en vivo de Lollapalooza 2019 es presentada por COVERGIRL, Warner Bros. Pictures (Blinded by the Light), y T-Mobile.

Puedes suscribirte al canal del Lollapalooza en YouTube para tener información al momento sobre los artistas y la transmisión exclusiva. Para tener un pase sin restricciones tras bambalinas durante toda la jornada del festival, te recomendamos seguir a @youtubemusic en Instagram y Twitter. Ahí podrás ver los últimos videos y revivir momentos especiales.