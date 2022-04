León, Guanajuato.- En Volkswagen Guanajuato Puerto Interior (VW Silao) se fabrican 1.3 millones de motores con energía generada en el parque eólico de La Bufa en Zacatecas.

En el caso de su factoría de vehículos en Puebla, la empresa automotriz produce 1.6 millones de unidades con energía limpia.

De acuerdo con información de la firma alemana en México, esta medida ha permitido evitar la emisión de 692 mil toneladas de CO2, equivalentes al impacto generado por 745 mil hogares en un año.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Desde septiembre de 2017, más del 70% del total de energía eléctrica empleada por VW de México proviene de aerogeneradores, esto como parte de su estrategia Way To Zero, explica la firma en un comunicado.

Planta de VW en GPI, Silao. Foto: Cortesía de VW Silao.

Agrega que su estrategia Zero Impact Production tiene como objetivo una reducción de 51% en 2025 en cinco indicadores específicos, que son: consumo de energía, consumo de agua, gestión de residuos, generación de compuestos orgánicos volátiles (COVs) y emisiones de CO2, tomando como base comparativa el año 2010 para la planta de Puebla.

Mientras que para la planta de Guanajuato tiene como meta estratégica una reducción del 64% en los indicadores de consumo de energía, consumo de agua, emisiones de CO2 y disposición de residuos; todo lo anterior tomando como base el año 2014, que es un año posterior al que comenzó a operar la empresa en Silao.

LEE ADEMÁS: Acusa SINTTIA a GM Silao de alargar proceso de negociación.

De acuerdo con datos a febrero pasado, la planta de motores de VW Silao presentó un avance considerable en su meta estratégica de reducir su impacto ambiental (UEP), al lograr una reducción del 44.7% en el consumo de energía, consumo de agua, emisiones de CO2 y disposición de residuos.

“Alterno al tema de las energías mantenemos la reforestación y conservación en Puebla y Guanajuato donde ha plantado 850 mil árboles en línea con su objetivo estratégico de alcanzar un millón de árboles plantados para el año 2023. El objetivo es contribuir a la compensación de las emisiones de CO2”.

LALC