Irapuato, Guanajuato.- La pinta de un mural, mejoramiento de espacios y actividades deportivas, son algunos de los trabajos realizados en el Conalep Plantel 1, para prevenir las adicciones en Irapuato cmo el consumo de alcohol y drogas a temprana edad, como parte del programa estatal Planet Youth.

Estudiantes de esta escuela de nivel medio superior realizaron un mural a base de graffiti, apoyados por el artista urbano Vicente Martínez Torres, con una temática de la identidad de la institución y la ciudad.

En el mural se plasmaron las imágenes del Templo del Hospitalito y el Obelisco del Parque Irekua, un árbol que refleja sabiduría y compromiso con la educación, las disciplinas académicas de Conalep, entre otros simbolismos.

Además, se inauguró una zona de bancas que tiene el objetivo de ser un espacio de sana convivencia para los alumnos del plantel 1.

El director de Conalep, Mario Santiago Osorio González, destacó que buscan atender las necesidades prioritarias de los jóvenes, por lo que se han sumado a las campañas de prevención que impulsa el municipio.

Agregó que con el trabajo de padres de familia, alumnos, docentes y administrativos, se pueden impulsar proyectos artísticos, deportivos y de sana convivencia, que ayudarán a los jóvenes a no caer en adicciones.

Durante el evento, Juan, integrante de la comunidad AA, dio su testimonio sobre la vida de adicciones que llevó hace algunos años, que lo alejaron del estudio y le quitó oportunidades de desarrollo.

Yo pensaba, cuándo me va a pasar, yo no voy a pasar por eso (...) las drogas y el alcoholismo le arrebatan la felicidad a un jóven, me encaminé por ese lado y dejé de hacer cosas para las que era bueno, oportunidades deportivas, oportunidades en el estudio, preferí darle prioridad a otras cosas, a veces el tesoro más valioso es la juventud y hay que aprovecharla al máximo”, enfatizó.