Irapuato.- Aunque la Secretaría de Educación de Guanajuato informó que en las escuelas solo se ha presentado 1% de contagios de COVID, Guadalupe Jiménez González, subdirector de una escuela secundaria general de Irapuato comentó que en el caso particular de la institución donde trabaja tomaron la decisión de retomar clases presenciales en dos semanas pues tenían muchas faltas de alumnos.

Mencionó que de los 60 maestros que trabajan en la institución en el turno vespertino solo uno ha dado positivo a COVID-19 y aunque todos han estado expuestos, solo hubo otros dos que tuvieron síntomas pero afortunadamente no fueron positivos.

En cuanto a los muchachos, son adolescentes entre los 12 a 15 años aproximadamente, ahí sí hemos tenido más alumnos contagiados, en lo que fue la semana pasada y el día de ayer, hubo muchísimos en mi turno de la tarde donde tenemos 41’ alumnos, por lo menos confirmados así con prueba COVID unos 10”, dijo.

Señaló que por parte de los padres de familia hay mucho temor de que sus hijos lleguen a contagiarse y desde la semana pasada que entraron a clases ha habido papás que no han mandado a sus hijos a clases pues han reportado que tienen algunos síntomas, así como también quien dice que ellos están contagiados y han estado conviviendo con sus hijos y para no exponer a los demás alumnos no los envían.

Algunos otros que dicen, maestro mi hijo o hija trae escurrimiento nasal, etcétera, etcétera, o algunos otros que dicen no lo mando por temor o por miedo, ante esa situación al menos nosotros en la escuela decidimos con permiso de las autoridades suspender momentáneamente las clases presenciales por dos semanas, que es esta que estamos el día de hoy y la próxima”, agregó.

El maestro comentó que esta decisión la tomaron luego de que las autoridades educativas informaron que podían volver a clases a distancia sin descuidar los estudios de los jóvenes, por lo que se dieron a la tarea de ver cuántos contagiados había y cuántos estaban asistiendo.

Aproximadamente de grupos de 17 alumnos había donde solo iban 10 u ocho, o nueve alumnos, porque los grupos lo dividimos a la mitad, un grupo es de 35 alumnos, la mitad iba una semana y la otra mitad otra semana, por lo que los grupos estaban de 17 o 18 y estaban asistiendo 9 hasta 6, cuando mucho 12”, agregó.

Explicó que por el momento se les estará dando seguimiento a los alumnos de manera virtual, pero en el caso de que los casos vayan a la alza y si las autoridades quieren suspender clases, pero no cree que suceda, se estarían dando clases bajo esta modalidad.

En cuanto a los jóvenes que ya están vacunados y que pudieran estar contagiados sin presentar síntomas, dijo que esto no sería un problema, ya que los grupos no conviven entre ellos en este momento y básicamente quienes ya tienen vacunas son de tercer año.

