Cáncer de mama: piden prevenir a mujeres de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Prevenir el cáncer de mama y apostar por la atención oportuna de la enfermedad, es lo que recomienda el Ginecólogo Oncólogo Martín Díaz González, que busca llevar este mensaje a la población ante la conmemoración del Día Internacional de la lucha contra el Cáncer de Mama.

El médico señaló que este próximo 19 de octubre se conmemora este día, por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, para hacer conciencia en la población en general sobre esta patología.

Díaz González destacó que lo más importante es que a partir de los 20 años, las mujeres adopten el hábito de la autoexploración mensual en ambos senos y a partir de los 40 años de forma anual realizarse mastografías.

El médico dijo que una vez que se detecta alguna anomalía, se debe asistir con un experto en atención a esta enfermedad, para comenzar un tratamiento acorde a la situación de cada persona.

A veces no van a revisión por pena, entonces aunque no tengan nada necesitan revisarse periódicamente, a veces se detectan una bolita y se la dejan, piensan que es cualquier otra cosa o como no les duele no acuden al médico, el cáncer de mama generalmente no duele en las etapas iniciales”, destacó.