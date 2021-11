Irapuato.- Tras el anuncio de que a partir de enero todos los alumnos tendrán que volver a clases presenciales, padres de familia y directivos dijeron estar de acuerdo, pues es necesario para el progreso en la educación de los alumnos.

Denisse Molinet, madre de familia, comentó que le parece bien que las clases presenciales sean obligatorias, puesto que cree que los niños pierden mucho tiempo sin clases.

Yo tengo dos hijos uno de 10 y otro de 7, a mis hijos sinceramente no les funciona la modalidad en línea, sinceramente, yo sé que a muchos si pero a otros no, realmente yo trabajo y me es muy difícil estar cuidando que se salgan de las clases en línea, de su programa, entonces en mi punto de vista lo ideal sería que regresen ya”, indicó.