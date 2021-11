Irapuato.- Hace 7 años, José Antonio Prieto perdió la vida tras 10 meses de batalla contra un tumor cerebral y este martes, su papás visitaron su tumba en el Panteón Municipal.

María Guadalupe Santa Cruz, mamá de José Antonio, señaló que aunque son originarios de Salamanca, su hijo vivió sus últimos años en Irapuato y fue decisión de su esposa que su lugar de descanso fuera este panteón.

Nunca se me olvida la cara de mi hijo, siempre lo tengo en la mente, era muy lindo, muy cariñoso, vinimos a limpiarle, a traerle unas flores, aunque no nos dejaron pasar el agua, sentimos que estas flores no le van a durar, pero se las trajimos con mucho amor”, refirió.