Irapuato, Guanajuato.- Los integrantes del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA) y el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana Sección 20 salieron a las calles este 1 de mayo, Día del Trabajo, para exigir mejores derechos en sus contratos colectivos.

La mañana de este domingo 1 de mayo, más de 350 trabajadores de la General Motors (GM) y Teléfonos de México (TELMEX) marcharon por las avenidas principales de Irapuato con la finalidad de exigirles a sus empresas mejores contratos colectivos de trabajo y se lleguen a acuerdos.

En el caso de SINTTIA, en el cual participaron cerca de 150 trabajadores y que por primera ocasión marchan tras haber ganado las elecciones para el sindicato de GM Silao, su representante Alejandra Morales Reynoso felicitó a sus compañeros por asistir a la primera marcha como sindicato independiente, además de agradecer a los telefonistas por haberse sumado a la marcha.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

“Gracias compañeros telefonistas por presentarse a apoyar esta lucha que tenemos, no nada más es de telefonistas, es de todos los trabajadores que aqui deberiamos de estar marchando el día de hoy por un mejor contrato colectivo para todos, por nuestros derechos y por un trato digno que no se nos está dando y no se nos respeta, cuando somos nosotros los trabajadores quienes sacamos la empresa adelante”, dijo.

Hizo un llamado a que este día quede en la historia como el primer sindicato independiente en Guanajuato que defiende sus derechos y que sea el comienzo para que otros trabajadores luchen por mejores condiciones laborales.

Por su parte, Daniel Calderon, secretario de previsión social de Telefonistas Sección 20, comentó que tienen una problemática contractual con Telmex al igual que los trabajadores de General Motors (GM) Silao.

“Creo que los grandes movimientos y los logros que se puedan hacer en esta nación siempre son con unidad. Sinceramente se los digo: los pasos agigantados que nuestro contrato durante años los telefonistas lo hemos forjado, ha sido por nuestra unidad, dejemos de lado nuestras diferencias personales entre todos nosotros y creo que para cada uno de nosotros una empresa es un mismo barco”, dijo.

Explicó que el barco no se mueve solo, por lo que son importantes para las empresas, por lo que animó a sus compañeros a seguir con la lucha social en favor de los derechos de los trabajadores.

LEE TAMBIÉN: Marchan por el Día del Trabajo en México, van rumbo al Zócalo

MCMH