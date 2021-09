Irapuato, Guanajuato - Los conductores de Uber han detectado que personas envían paquetes sospechosos y ante el temor por el paquete explosivo que mató a dos personas en Salamanca, han tomado la decisión de cancelar este servicios de mensajería.

Luego de la explosión de un paquete que se entregó y mató al dueño y al socio del restaurante Barra 1604 en Salamanca y que dejó varios heridos, los trabajadores de otras plataformas han tomado precaución para evitar otro suceso parecido.

Uno de los representantes de Uber en Irapuato, comentó a AM que a partir del pasado martes tomaron la decisión propia de ya no realizar más envíos de paquetes, esto debido a que han detectado que algunos usuarios envían artículos extraños envueltos en ropa.

Lo que nos ha pasado dentro de las unidades que son carro, nos mandan paquetes, ya sea una playera, ya sea pantalón, ya sea lo que sea y dentro de esas prendas van pegadas con cinta cosas extrañas, nosotros no nos habíamos dado cuenta hasta qué un compañero tuvo la veracidad de abrir un paquete y nos dimos cuenta de lo que mandaban”, contó.

Por ese motivo están temerosos de que pueda ocurrir una tragedia similar a lo que ocurrió justo hace ocho días en Salamanca.

Nos preocupa porque al final de cuentas fue uno de los compañeros, pero, desgraciadamente es nuestro trabajo, un moto envío no puede negar entregar el paquete, para eso si podríamos importar uno que otro protocolo, pero si es muy difícil”, indicó.

Mencionó que hasta el momento ninguna autoridad les ha pedido que se reúnan para trabajar en un protocolo de seguridad luego de la explosión en Salamanca.

Deberíamos estar todos unidos por lo mismo, la situación en el estado de Guanajuato ya ha sido demasiado difícil, no sabemos si el gobierno esté trabajando o no, no los estoy culpando, pero sí nos gustaría que nos dieran más seguridad ya que todo el día estamos en la calle, por lo que sí nos gustaría un acercamiento con gobierno para poder platicar esos puntos, para tener acuerdo en sus protocolos y nuestros protocolos”, expresó.