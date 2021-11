¿Dónde está el dinero? Señala Ricardo Ortiz que se lo diría a Lorena Alfaro

Irapuato, Guanajuato.- Luego de que la alcaldesa Lorena Alfaro García, diera a conocer que pedirá adelanto de participaciones de 20 millones de pesos, pues acusó que la administración pasada no dejó recurso para el cierre, el ex alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez dijo estar dispuesto a reunirse con ella para mostrar que se dejó dinero y en que se utilizó el recurso.

Ortiz Gutiérrez mencionó en un noticiero de una radiodifusora local que haría declaraciones en forma de aclaración y no de enfrentamiento.

Señaló que algo similar ocurrió la primera vez que fue Alcalde y los cuales se retractaron después de que si había recurso suficiente, por lo que cree que esto se debe a la falta de experiencia y no saben dónde está el recurso.

Yo a lo que vengo es a ofrecerme para la nueva administración que si tienen dudas, que sino no encuentran cierta documentación, que si hay alguna cuestión que no está clara, con muchísimo gusto (se reunen); yo he platicado con mi gente, la ex tesorera municipal, y algunos de mis directores, estamos a la disposición para aclarar cualquier situación pero de que hay dinero, hay dinero”, agregó.