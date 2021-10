REACTIVAN PROGRAMA ‘MIÉRCOLES CIUDADANO’

Fomentan la participación ciudadana

Atenderán y darán solución a peticiones de irapuatenses

Irapuato, Gto. 27 de octubre del 2021.- Para construir un Gobierno cercano y sensible, la Administración 2021-2024 reactivó el programa ‘Miércoles Ciudadano’, en el patio de la Presidencia Municipal, para que nadie se quede atrás.

Durante esta primera edición, se atendieron de manera directa un total de 316 peticiones. La dirección de Servicios Públicos, Desarrollo Social y Humano y el despacho de la Presidenta Municipal, Lorena Alfaro García, fueron las dependencias con mayor número de solicitudes.

Este programa se llevará a cabo cada 15 días con la participación de personal de 19 Direcciones Generales, para escuchar y buscar una solución a las problemáticas expuestas por las y los ciudadanos.

A 18 días de tomar el cargo como presidenta municipal, Lorena Alfaro señaló que, con este programa, la Administración da paso firme en la construcción de un Gobierno de puertas abiertas que escuchará y dará solución a todas las peticiones ciudadanas.

“Las peticiones que nos hagan no van a quedar en el olvido, vamos a monitorear que esas peticiones se atiendan y resuelvan cuando sean procedentes y, cuando no lo sean, también decirles por qué no, darles los motivos, los argumentos y no traerlos a la vuelta y vuelta”, detalló.

Alfaro García invitó a las y los irapuatenses a asistir a este programa que brindará atención de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Juan Cruz Gutiérrez, vecino de la colonia Ejidal, fue el primer ciudadano atendido por la Presidenta Municipal, a quién le solicitó el servicio de drenaje para su calle.

“El trato fue bueno, nos van a canalizar con otras personas para darle solución, hay que asistir a los Miércoles Ciudadanos y hacerles sus peticiones, para que en corto o largo plazo nos den una solución”, comentó.

Con programas que incentiven la participación ciudadana, la Administración Municipal implementa con una nueva visión y paso firme, acciones para el bienestar de todas y todos.

