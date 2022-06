Irapuato, Guanajuato.- La regidora del PAN, Elva García Melgar señaló que si bien el gobierno municipal ya no pagará directamente las sesiones de hemodiálisis y solo canalizarán a 24 personas que anteriormente eran beneficiadas, los regidores cuentan con una partida de apoyos para brindar servicio a los ciudadanos que así lo requieran.

Recordó, que el gobierno local anunció que estos 24 pacientes serán canalizados a la Secretaría de Salud de Guanajuato, con la opción de que se evalúen sus expedientes para saber si son candidatos a un trasplante renal.

El tema de la hemodiálisis es muy sensible, daña y quebranta la economía de esas familias, es mucho lo que esa familia desembolsa para cubrir esa necesidad de salud que tienen en casa”, indicó.

Además, celebró que se dé la opción de dar atención integral a las familias, a través de la dirección de Desarrollo Social, considerando que es conveniente que se aclare que tipos de apoyos se les brindará.

Sería conveniente reunir a las familias o visitarlas de manera particular, para manifestar en qué consiste el apoyo que la Presidenta hizo el anuncio el día de ayer, a lo que se va a comprometer y hasta dónde pueden llegar, para no crear falsas expectativas con las familias”, agregó.

García Melgar dijo que los regidores cuentan con una partida de apoyos de 30 mil pesos al año, con la que pueden ayudar a los ciudadanos a costear sesiones de hemodiálisis o compra de medicamento, pero en menor medida.

El beneficio no viene a través de un pago de una hemodiálisis, sino de hacer un programa integral (...) como regidores contamos con una partida donde sí podemos apoyar, no de manera permanente hay que aclararlo, pero podemos irnos turnando entre los compañeros y cubrir esa parte de medicamentos que las personas requieren”, dijo.

Agregó que en días pasados, apoyó a una persona para que pudiera pagar tres sesiones de hemodiálisis, pese a que el recurso es limitado.

Enfatizó que desconoce en qué acciones se aplicó el recurso que en años anteriores se destinaba para las sesiones de hemodiálisis, que se dio hasta el mes de febrero de este año.

No tenemos esa información, simplemente nos presentaron el presupuesto y dentro de ese presupuesto ya no estaba incluido el tema, que de alguna manera era un apoyo, no era un programa como tal”, puntualizó.