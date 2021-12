Irapuato.- Para mitigar los robos y asaltos a cuentahabientes de Irapuato, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ofrece acompañamientos por parte de la Policía Municipal y la cual pueden solicitar a través del número de emergencias 911.

Rubén Omar Jaramillo Mariscal, director de Seguridad Pública, comentó que este servicio se brinda a todas las personas que lo soliciten a través del número 911 o por medio de las unidades de policía que hay cerca de los bancos de la ciudad o dando rondines.

Este consiste en salvaguardar la seguridad de los cuentahabientes, así como sus bienes, para hacer el retiro o hasta el lugar de la entrega o hasta el domicilio”, dijo.

El director mencionó que lo recomendable para las personas es que pidan el acompañamiento antes de que reciban el dinero y hasta que vayan a dejarlo a algún lugar determinado o sus hogares.

Comentó que estos acompañamientos se encuentran de manera permanente, pero sin duda las personas pueden hacer uso del servicio para ir por sus aguinaldos o hacer los depósitos de estos.

Del 10 de octubre a la fecha tenemos registrados 129 acompañamientos que fueron solicitados por los ciudadanos, es importante señalar que no hay una cantidad mínima en la cual se pueda solicitar este servicio y también es importante señalar que los elementos no tienen la necesidad y el conocimiento de saber cuánto es el dinero que transportan”, informó.

Jaramillo Mariscal informó que la única tarea que realizan los elementos de policía durante este acompañamiento es llevarlos desde el lugar que lo soliciten, hasta el lugar de destino.

Mencionó que el operativo es disuasivo, pues cuando los asaltantes o las personas que tratan de robar ven las patrullas, se retiran y evitan cometer su delito.

Entonces es importante que las personas confíen y soliciten este servicio para evitar que sean afectados por los que se dedican al robo de cuentahabientes”, indicó.

A las personas que no quieran hacer retiros y no quieran el acompañamiento, recomendó ser discretos con el manejo del dinero una vez que los retiren, evitar no tenerlo a la vista cuando salgan y salir de los bancos con precaución así como revisar que no los están siguiendo.

Afortunadamente no se tiene registro de que hay mucho delito a cuentahabiente, se ha bajado de manera considerable, de lo que llevo aquí trabajando, que es mediados de octubre a la fecha, se ha tenido un evento únicamente”, concluyó.

