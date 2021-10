Torre de Consultorios de Irapuato: en la incertidumbre por amparo

Irapuato.- Aunque el futuro de la Torre de Consultorios de Especialidades del Hospital General de Irapuato es incierto por el amparo que presentaron ambientalistas, esta obra sería muy beneficiosa para los irapuatenses y habitantes de municipios aledaños.

El pasado 27 de agosto el grupo ambientalista Agenda Ambiental Irapuato (Ágora de Cultura Ambiental AC) promovió el amparo 695/2021 para suspender la donación del terreno que será utilizado para la construcción de la Torre de Consultorios de Especialidades Médicas del Hospital General de Irapuato.

Ese mismo día la ambientalista Paulina Uribe Morfín, integrante de Agenda Ambiental, quien promovió el amparo, acudió al parque para preguntar por qué se seguía trabajando en la zona a pesar de que ya se había notificado al Municipio sobre la suspensión provisional de la obra, y cuestionó a trabajadores.

Quienes le explicaron que el actuario había dado permiso de trasplantar los árboles que ya se habían emplayado.

El 28 de agosto, Paulina Uribe, de Agenda Ambiental de Irapuato, y Gustavo Lozano, de Acción Colectiva Socioambiental, realizaron una rueda de prensa donde explicaron las principales razones del porque no se debería de construir la torre y donde dejaron en claro que no estaban en contra de la torre, pero sí en contra de que se construyera en una de las pocas zonas verdes del municipio.

Los ambientalistas señalaron que en las inmediaciones del parque existen 4 terrenos que podrían ser funcionales para la construcción de la torre e incluso el Hospital General podría ser rediseñado para albergar el proyecto

Paulina mencionó que no encontraron razones ambientales en la desafectación del terreno que donó el Ayuntamiento de Irapuato en favor del Gobierno del Estado para esta obra.

“Decían porque sí se puede, que está el espacio sin usarse, porque está cerquita del Hospital, y entonces ahí ya empieza este tema en el que hemos estado debatiendo con el Gobierno de Irapuato, que no pueden pensar que el medio ambiente es secundario a todo los demás”, dijo.

Denunció que cuando promovieron el amparo empezaron a hacer trabajos en la zona moviendo los árboles, y desconocían porque lo habían hecho.

Por su parte, el abogado Gustavo Lozano, de la Asociación Acción Colectiva Socioambiental, dijo que con el amparo buscaban promover el derecho a la salud y el medio ambiente sano para los irapuatenses, pues el proyecto contraviene al Plan Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico del territorio, que establece que hay un déficit de 5 metros cuadrados de áreas verdes por cada habitante.

“De lo que se trata es obligar a las autoridades a que respeten los programas que ellas mismas se dan y que fungen como ejes rectores de la política pública, en este caso, de los Ayuntamientos”, declaró.

Ante este amparo, las autoridades no se hicieron esperar para reaccionar, el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez comentó que el proyecto no surgió de la noche a la mañana, pues ha sido difundido desde hace tiempo y que es una obra que ayudaría a mejorar la calidad de atención que se brinda a los irapuatenses.

“El tomar ese pedazo de Irekua (parque) no le quita nada al parque y beneficiaría a miles y a miles de ciudadanos, hemos hablado de salud, pero pues el pedacito de cerca de mil 500 metros creo que no le afectaria nada para beneficiar a miles y miles, Los que hemos estado ahí en el hospital viendo a los heridos tirados en el piso, en camillas en los corredores, sangrando, con poca atención, esperando un quirófano para que los atiendan, creo que entenderán la obsesión de un servidor y el Secretario de salud por ampliar los servicios del Hospital General”, dijo el alcalde Ricardo Ortiz.

Asimismo, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, en unas de sus visitas a Irapuato, donde se tenía planeado poner la primera piedra de este proyecto, declaró que si por cualquier situación la torre no se empezaba a construir antes de terminar el año, el recurso se enviaría a otros municipios para otras obras.

“Es una situación lamentable, entiendo la situación de quienes creen que es más importante esta esquina del parque Irekua que la salud de los irapuatenses, yo lo que tengo que decir y lo tengo que decir muy claro es que si por cualquier situación se para esta inversión, ese recurso ya no se va a quedar, se lo vamos a invertir en otro municipio e Irapuato se va a quedar sin la posibilidad de primera como se lo merece”, dijo.

Durante el evento el Gobernador, mencionó que el recurso podría utilizarse para la construcción del hospital de Xichú o centros de salud, pues no existe la posibilidad de construir la torre en otro lugar que no sea a un costado del Hospital General.

“Hay muchos pendientes todavía y a Irapuato se le esta dando la prioridad por que es una torre médica de 70 millones, es algo que entienda la gente que no podemos construirla en otro lado, porque tiene que estar pegada al hospital y el hospital está ahí y no hay otro terreno”, refirió.

Yo les daría este año el recurso, si este año no se resuelve, con toda la pena yo tendría que gastarme el recurso en otro lado y será en otro municipio donde también se requiere el sistema médico.

El director del Hospital General de Irapuato, Juan Enrique Sánchez, habló sobre la importancia de la construcción de la torre, pues con ella se ayudaría a personas no solo de Irapuato, sino de la región ya que se ampliarían las 17 especialidades que se tienen a 34; esto ya que por la política de atender a todas las personas que necesiten atención médica es lo primordial.

“Nosotros muy respetuosos de lo que está aconteciendo, porque sabemos que es muy importante la cuestión ecológica la cual va de la mano también con la salud, sabemos que es muy importante (tener) mente sana, cuerpo sano, sin embargo, no queremos entrar en esa controversia, queremos ser respetuosos de lo que emitan las autoridades, sin embargo si manifestamos que hay una gran necesidad, hay una gran necesidad no solo de los irapuatenses, sino para la región, para los guanajuatenses”, enfatizó.

Por eso desde un inició se justificó que técnicamente que el beneficio sería para miles de pacientes, no solamente de Irapuato, sino de la región, con la construcción de la torre de consultorios, ¿por qué? porque de 17 consultorios creceríamos a 34 consultorios, entonces prácticamente se está duplicando, mínimo se están garantizando 34 consultorios en la torre, pero aparte de que ahí va a haber consultorios en lo que se va a desocupar aquí de instalaciones, se van a mejorar las instalaciones de aquí del hospital y se van a acrecer otros servicios.

El pasado 27 de septiembre, de nueva cuenta Agenda Ambiental Irapuato publicó en sus redes sociales la suspensión definitiva de la construcción de la torre dentro del parque Irekua.

“Juez noveno de distrito del estado de Guanajuato NOS CONCEDE la suspensión DEFINITIVA en el juicio de amparo 695/2021 por la construcción de la Torre Médica de Especialidades en el Parque Irekua. Como hemos señalado antes, no nos oponemos a la construcción de la torre de consultorios, pero sí nos oponemos a que se haga en el parque Irekua y el juicio de amparo se nos ha da dado la razón”, se puede leer en la publicación.

Por lo que durante en el último Informe de Gobierno de Ricardo Ortiz Gutiérrez, hizo un llamado a asociaciones civiles, cámaras, colegios, y ciudadanos a defender el proyecto de la construcción de la Torre de Consultorios de Especialidades a cualquier costa.

“Lamentablemente también pude ver que a unos cuantos el egoísmo, el interés personal o la ignorancia, les hace reaccionar en contra de los más altos intereses de la ciudad, pongo de ejemplo la construcción de la torre de consultorios del hospital civil, donde unos pocos le hacen daño a los muchos, aduciendo motivos inexistentes y poco válidos, por ello yo convoco a los colegios, a las cámaras, a las asociaciones, a los sindicatos, a los comerciantes, etcétera que defendamos este proyecto tan importante para la salud de los irapuatenses, a costa de lo que sea”, dijo.

En cuanto al Gobernador, este hizo un llamado a los ambientalistas a tomar conciencia sobre el amparo, pues si no se empieza a construir la torre en Irapuato se perdería el recurso y la oportunidad de tener un mejor hospital.

“Déjenme les digo una mala noticia, este certificado de idoneidad para que funcione un proyecto tiene fecha de caducidad, sino se ejecuta, sino se ejerce, se pierde y hay que empezar un proceso desde cero, segundo este hospital se estarán pagando poquito más de 120 millones de pesos, se pagará con deuda pública, con la deuda que nos otorgó el congreso”, dijo.

Si no ejercemos ese recurso este año, ese recurso ya no se va a poder ejercer, nosotros estamos listos para licitar ya esa obra y empezar la construcción en un máximo de 30 días de ya iniciar la obra, el problema que un grupo de ciudadanos a los cuales respeto y de verdad puedo tener empatía hasta en las causas que ellos buscan en temas ambientales, presentaron un amparo que genera una suspensión que nos imposibilita a empezar la construcción hasta que no se resuelva el amparo”.