Celaya.- Los menores de edad también pueden enfermar de gravedad si contraen COVID-19, sobre todo los que viven con comorbilidades, por lo que es necesario que las autoridades apuesten por vacunar a este sector de la población, destacó Rosalba Ahuatzin, presidenta del Colegio de Pediatras de Irapuato.

Destacó que recientemente se publicó un estudio en el que se examinaron los casos de contagio en menores de edad, ocurridos entre marzo y diciembre de 2020, en el que se determinó que los menores sí pueden enfermar gravemente y hasta morir por esta enfermedad.

Si es de suma importancia que los niños estén protegidos, sobre todo en los que se vio mayor complicación son los que tienen alguna comorbilidad (...) en un futuro seguramente se va a autorizar o se podrá tener acceso a esas vacunas para este sector de la población, ahorita los estudios apuntan que los que se pueden complicar más y tienen riesgo de morir son los niños con comorbilidades”, enfatizó.

Refirió que actualmente, en México no se tiene mucha evidencia del daño que causa la COVID-19 a los menores, sin embargo, es importante que las autoridades federales consideren vacunar a niños incluso menores de 12 años en los siguientes meses.

Con el paso de los meses se tendrá mayor evidencia en nuestras propias bases de datos, para que se pueda decidir el uso de la vacuna no nada más en estos menores de 12 a 17 años, que ya lo autorizaron, sobre todo con comorbilidades, pero también en niños de menor edad, porque ellos pueden ser vehículo del virus y definitivamente son transmisores del virus”, refirió.

La doctora Ahuatzin enfatizó que los integrantes del Colegio de Pediatras de Irapuato están dispuestos a trabajar en coordinación con las autoridades de la Secretaría de Salud de Guanajuato, para promover que los menores de edad sean vacunados, sobre todo para aquellos que ya pueden recibir la vacuna.

Dijo que los padres de niños con cáncer, que fueron sometidos a un trasplante de órganos o tienen diagnóstico de enfermedades como VIH, enfermedad renal crónica, cardiovascular, con anomalías genéticas y cardiopatías congénitas, que hayan disminuido la eficacia de sus sistema inmune, deben aprovechar la oportunidad y registrar a sus hijos en el portal de vacunación.

Que piensen los papás el beneficio de la vacuna supera con mucho los riesgos que hemos escuchado en diferentes redes sociales que existen con la aplicación, además, como adultos tenemos que proteger lo más preciado que tenemos en nuestra vida, que son nuestros hijos y tratar de preservar la salud”, puntualizó.

Esperan que haya disponibilidad de Pfizer para vacunar a menores con comorbilidades

El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, indicó que ya está habilitado el registro para mejores de entre 12 y 17 años con comorbilidades y que en la entidad se requieren alrededor de 100 mil vacunas del laboratorio Pfizer.

Estamos a la espera de que este mes se lleve a cabo ese registro y es entonces que la Federación podrá enviar a los estados, aunque el día de ayer ya un juez federal emitió un amparo para que se vacune a todos los niños, indistintamente de su condición de salud, yo creo que eso sería muy bueno para proteger a los escolares”, dijo.

Comentó que vacunar a los menores haría que Guanajuato tuviera una meta de vacunación de casi el 90%, lo que generaría un escenario más seguro para la reactivación económica.

Dijo que actualmente, en Guanajuato hay 33 amparos de niños que pueden ser vacunados, pero no han podido atenderlos, pues primero necesitan que la vacuna Pfizer llegue y al no haberla en el país, no la han aplicado.

jrosales@am.com.mx

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos