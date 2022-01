Irapuato.- Ciudadanos irapuatenses de entre 50 y 59 años dejaron de lado sus obligaciones para buscar su refuerzo de la vacuna contra COVID-19 y sin contratiempos pudieron acceder a una dosis de AstraZeneca en la Deportiva Norte.

Este módulo lució con poca afluencia durante las primeras horas del día, por lo que Susana Velázquez pudo acceder rápidamente a su tercera dosis y esto le permitió regresar a su trabajo.

Susana es administradora en una empresa y en cuanto se enteró de la llegada de los refuerzos decidió acudir, con el objetivo de estar más protegida ante la cuarta ola de contagios de COVID-19.

Es muy importante para nosotros el ya tener nuestro refuerzo de la vacunación, la verdad que ahorita sí está muy fuerte la enfermedad y la gente no se está cuidando, ya me siento más protegida la verdad”, enfatizó.

La irapuatense comentó que aunque se siente protegida no se confiará y continuará con los cuidados preventivos y de higiene, pues no quiere padecer esta enfermedad que parece que aún no terminará.

Trato de no tener mucho contacto con la gente, tengo que seguir trabajando por eso me cuido, afortunadamente no me ha tocado contagio ni a nadie cerca de mi familia, porque tenemos todos los cuidados pertinentes”, puntualizó.

Se protege para no afectar a su familia

En este módulo también se vacunó Georgina Martínez Castillo, quien comentó que su mayor impulso fue mantener la salud y proteger a sus papás, quienes también ya cuentan con tres dosis de la vacuna contra COVID-19.

Indicó que se siente confiada en la efectividad de la vacuna, pues aunque no padece ninguna comorbilidad, no descarta el riesgo de contraer este virus que puede llegar a ser mortal.

Me parece que está bien lo que están haciendo de poner una tercera dosis, pienso que si nos ayuda, veo a mi papá de 76 años y sigue sano, quiero que así esté siempre, por eso me protegí, la gente que no se vacuna es la que se puede enfermar”, enfatizó.

Georgina refirió que se ha cuidado mucho de la COVID-19, pues sale poco de su casa, ya que además debe cuidar a una de sus sobrinas que no ha tenido oportunidad de vacunarse por su edad.

Le digo a la gente que se venga a vacunar, que no lo dejen pasar porque no creen y esta enfermedad si es real, es cierto”, finalizó.

