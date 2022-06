León, Guanajuato.- El director de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del Estado (SDES) que acosó sexualmente durante casi un año a una empleada suya, ya no trabajará de manera directa con ella. Esto, como una medida de protección hacia la víctima.

Sin embargo, no lo pueden despedir ni sancionar hasta que no haya una resolución de la Contraloría Interna.

Así lo dio a conocer Ramón Alfaro, secretario de Desarrollo Económico Sustentable del Estado, en entrevista con AM.

Esto fue confirmado por la víctima, en entrevista por separado con este diario. “Me dijeron que iban a tomar acción sobre el puesto de esta persona, que a mí no se me iba a mover de mi lugar, que iba a haber un cambio, como medida cautelar mientras está el proceso y se deslindan responsabilidades. Pero fue todo lo que me platicaron, no más.

“Yo lo entendí (el cambio) como de área, no tanto físicamente, sino cambiar su puesto, pero nada más. De hecho, ese tema se tocó rápido y no hizo más comentarios”.

El jueves, AM dio a conocer la denuncia de una empleada de esa dependencia estatal, quien pidió omitir su nombre por su seguridad, en la que reveló que desde abril de 2021, cuando su jefe inmediato asumió su cargo, empezó a acosarla sexualmente, primero con comentarios sobre su apariencia física, su vestimenta y su arreglo personal.

Pero meses después pasó a los tocamientos en varias partes del cuerpo. Hasta que ella ya no soportó y lo denunció, el 9 o 10 de marzo con el entonces Secretario Mauricio Usabiaga. También lo supo Ramón Alfaro, entonces Subsecretario de Empleo y jefe del funcionario acosador. Tras lo cual no pasó nada, según declaró la víctima.

Así que decidió interponer una denuncia en la Contraloría Interna de la Secretaría y ante el Ministerio Público.

Entrevistado ayer al respecto por AM, se le preguntó a Ramón Alfaro por qué no hizo nada cuando se enteró del caso.

Claro que sí hicimos, inclusive están los protocolos establecidos desde ese momento. Tuve conocimiento por parte del Secretario e inmediatamente nos pusimos en comunicación por parte de nuestra compañera de trabajo”.

Agregó que en estos momentos está corriendo ese protocolo, del IMUG, y se le está dando seguimiento al mismo.

Se le refirió que la víctima aseguró que a pesar de que desde marzo puso en conocimiento del entonces Secretario Mauricio Usabiaga los hechos de que era objeto, nada cambió, su acosador continuó con estas prácticas, no lo cambiaron de lugar ni de puesto y no recibió ninguna sanción.

“De momento no hay resolución. Como lo hemos manifestado, en cuanto haya resolución la acataremos de inmediato”, afirmó Ramón Alfaro ayer.

Asegura a víctima que mantendrá su empleo

Por otra parte, entrevistada por AM sobre las medidas de protección que le aseguró Ramón Alfaro a la víctima, ella informó: “Me garantizó que yo tenía mi trabajo seguro mientras yo me desarrollara adecuadamente. Que no corría ningún riesgo, que no tenía ningún problema”.

Y le dieron a entender que cambiarán de área a su jefe acosador. Es decir, se hizo algo para que ya no esté colaborando cerca de la empleada.

Esto, durante una reunión que tuvo el miércoles con Ramón Alfaro y con Anabel Pulido, directora del IMUG.

“No hablaron mucho conmigo, solo que habían pedido al órgano interno cómo iba el proceso. Pero no me dijeron más. Todo lo demás fue poner en contexto al Secretario, pero no me dieron más detalle, se comprometieron a revisar de manera legal y va a revisar el Secretario sus facultades para ver qué puede hacer”, informó.

La víctima dijo que el titular de la SDES sí sabía del caso, pero no a detalle. La reunión fue de apoyo de parte de él hacia ella, de preocupación por parte de que estas cosas estén pasando en la Secretaría y hasta donde ella percibió, sí le dio la impresión de que a Ramón Alfaro le interesa atender este problema.

Agregó que el IMUG no tomará otra acción más que darle seguimiento al caso porque están limitados, pero si van a revisar con el órgano interno de la SDES el expediente, sí se van a meter más a fondo.

