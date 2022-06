Acusa Morena de oportunismo político a Alejandro Navarro durante marcha LGBTIQ+

León, Guanajuato.- La diputada de Morena Alma Alcaraz señaló de oportunismo político las declaraciones del alcalde de Guanajuato capital, Alejandro Navarro, para exigir legislación a favor de los derechos LGBTIQ+.

Esto tras la aparición del Alcalde en la marcha pride realizada el sábado en León, en la que dijo: “Los que estamos en un puesto tenemos que trabajar, todos somos iguales y la ley debe ser igual para todos”.

En entrevista este domingo, la diputada morenista insistió: “Hay que advertir que es mero oportunismo político de Navarro al sumarse con la declaración de esta naturaleza, su partido es el principal opositor de legislar a favor de la comunidad (Acción Nacional)”.

Alma aseguró que Navarro quiere permanecer en un puesto político, además agregó que la izquierda históricamente apoya los derechos de las personas LGBTIQ+.

“Hemos criticado el panismo de ultra derecha que representa Acción Nacional en el Congreso de Guanajuato, que consideramos es una bancada papista”, insistió, y recordó que incluso el Papa ha sido respetuoso y transgresor en invitar a los católicos a no juzgar.

La diputada del PRI, Yulma Rocha Aguilar, coincidió con la postura de la morenista: “El Congreso está en deuda con la comunidad en materia de derechos humanos y uno de ellos es el de legislar en matrimonio igualitario”, comentó en entrevista con AM.

Y aunque reconoció la publicación de la circular 2261/2021 del Gobierno del Estado, en la que instruyó darle cumplimiento a las uniones civiles sin distinción de preferencia sexual, señaló que aún no está en la ley y se debe concretar.

Señaló que así se evitará que en próximos gobiernos haya retrocesos. “Deben plasmarse en la norma, los derechos son para todos y todas y no debe haber excepciones, en el país son más de 20 estados que han legalizado el matrimonio igualitario”, agregó Yulma.

Destacó que en el Congreso de Guanajuato, la comisión de Derechos Humanos, que preside Laura Cristina Márquez Alcalá, también panista, se ha quedado corta.

En definitiva es un asunto de partidos, no es un asunto de derecho legal… en aquellos estados que no han legislado están siendo promotores de la discriminación y desigualdad, es el caso de Guanajuato porsupuesto, no es un tema legal ni impedimeinto y es un tema partidista e idelógico y en el de derechos humanos eso no tiene cabida”, lanzó.